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Türk rock müziğinin tanınan vokalistlerinden Asena Özçetin'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kazada müzisyen Ekrem Kani'nin eşi Cansu Akdeniz'in de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kani'nin bir yaşındaki kızının ise hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

HEM EŞİNİ HEM 30 YILLIK DOSTUNU KAYBETTİ

Geçirdiği trafik kazasında hem eşini hem de 30 yıllık dostu Asena Özçetin'i kaybeden Ekrem Kani, yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kani, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canımın bir yarısını bıraktım. Geçirdiğimiz trafik kazasında eşim Cansu Akdeniz’i kaybettim. Cansuyum, hayat arkadaşım, kızlarımızın annesi... Seni ne kadar özlediğimi anlatacak kelime bulamıyorum. Çok üzgünüm."

BİR YAŞINDAKİ KIZI YOĞUN BAKIMDA

Kazada kendisinin ve iki kızının da yaralandığını açıklayan Kani, 11 yaşındaki kızı Arya'nın ameliyata alındığını, bir yaşındaki kızı Deniz'in ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Omurgasında ve burnunda kırıklar bulunduğunu, iç kanamasının sürdüğünü açıklayan Kani, "Şu an tek dileğim kızlarıma yeniden sarılabilmek." dedi.

"LÜTFEN KIZLARIMI DUALARINIZDA TUTUN"

Kendisine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eden Kani, yaşadığı acı nedeniyle mesajlara tek tek cevap verecek gücünün olmadığını belirtti. Kızları için dua isteyen müzisyen, defin işlemlerine ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

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