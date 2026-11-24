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UEFA Gençlik Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa U19'u konuk eden Galatasaray U19 Takımı, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı.

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Esenler'de oynanan müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip Aston Villa, 11. dakikada Markie Meade'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Erken gelen gole rağmen oyun disiplininden kopmayan sarı-kırmızılılar, 27. dakikada Arda Tagay'ın golüyle skora denge getirdi. Baskısını artıran Galatasaray, 39. dakikada Ada Yüzgeç'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Cimbom, 54. dakikada Eyüp Can Karasu ile farkı ikiye çıkardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İLK GALİBİYET GELDİ

Bu sonuçla birlikte UEFA Gençlik Ligi'ndeki ilk galibiyetine imza atan Galatasaray U19 Takımı, puanını 5'e yükseltti. Sahadan puansız ayrılan Aston Villa ise 4 puanda kaldı. Turnuvanın 6. haftasında Galatasaray U19 Takımı, Yunanistan temsilcisi AEK Atina deplasmanına konuk olacak. Aston Villa U19 ise sahasında Fransız devi PSG U19'u ağırlayacak.