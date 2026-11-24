Tekirdağ'da yaşayan 99 yaşındaki emekli öğretmen Bahriye Adalı, çocukluk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ü yakından görmesinin ardından karar verdiği öğretmenlik mesleğindeki anılarını canlı tutuyor.

Adalı'nın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri, çocukluk yıllarında Atatürk'ün Tekirdağ ziyaretine tanıklık etmesi oldu. Atatürk'ü o gün yakından gören ve bu karşılaşmadan etkilenerek öğretmen olmaya karar veren Adalı, eğitimini tamamladıktan sonra 1946 yılında Kırklareli'nde görevine başladı.

Çocukluk yıllarında Atatürk ile yaşadığı anıyı unutamadığını aktaran Adalı, "Atatürk'ün Tekirdağ ziyaretinde şekerlerim vardı. Yanımdan geçerken şekerleri attım. Atatürk baktı ve şapkasından şekerler dökülmeye başladı. Arabayı durdurdu. Bir şekeri ağzına atıp beni selamladı. Bu çocuk kalbimle ben o gün 'Öğretmen olacağım' diye karar verdim." dedi.

KIRKLARELİ'NDEN PARİS'E UZANAN YOLCULUK

Meslek hayatının 18 yılını Kırklareli'nde geçiren Adalı, daha sonra İstanbul Beyoğlu'ndaki Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü'ne atandı. Burada 22 yıl görev yapan Adalı, Türk giyim ve el sanatları alanında önemli çalışmalara imza attı.

Devlet erkanına yönelik kıyafetlerin tasarım ve dikim çalışmalarında yer alan Adalı, mesleki bilgi ve becerisini geliştirmek amacıyla 1970'li yıllarda Paris'e gönderildi. Burada edindiği deneyimleri çalışmalarına yansıtan Adalı'nın çocukluk yıllarında kurduğu öğretmenlik hayali, onu Kırklareli'nden İstanbul'a, oradan da Paris'e uzanan uzun bir meslek yolculuğuna taşıdı.

Adalı, AA muhabirine, öğretmenliğin bir çocuğun kalbine sevgiyle ulaşabilmek ve geleceğine umut olabilmek anlamı taşıdığını söyledi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ve görev yaptığı yıllarda önemli devlet insanlarıyla tanışma fırsatı yakaladığını anlatan Adalı, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın boyu çok uzundu. Karyola örtüsünü biz yaptık. Okula geldi, bize teşekkür etti. Bütün cumhurbaşkanları enstitüye geliyordu, okulda ağırlıyorduk." diye konuştu.

İKİ ÖĞRENCİSİ PROFESÖR OLDU

Görev yaptığı dönemde İstanbul'un nüfusunun 1,5 milyon olduğunu ve mesleğinin büyük itibar gördüğünü dile getiren Adalı, yetiştirdiği öğrencilerinin kendisini hiç unutmadığını belirtti.

Öğrencileriyle bağının hala sürdüğünü ifade eden Adalı, "İki öğrencim profesör oldu. Talebelerim beni hiç unutmadılar, her an arıyorlar. O kadar çok duygulanıyorum ki bunları kelimelerle ifade edemem. Onların saygıları hiçbir şekilde bitmedi. Ben de onları unutmadım." dedi.

24 KASIM ONUN İÇİN ÜÇ KEZ ÖZEL

Adalı, 24 Kasım'ın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, bu tarihin aynı zamanda doğum günü, mesleğe başladığı gün ve evlendiği tarih olduğunu kaydetti.

Genç meslektaşlarına çocukların sevgi ve saygıyla yetiştirilmesi tavsiyesinde bulunan Adalı, şunları kaydetti:

"Çocuklara sevgi ve saygı göstermek gerekir. Yaşım ilerlemiş olmasına rağmen hem sevgi hem de saygı gösteriyordum. Bütün ailelerinin ihtiyaçlarıyla ilgileniyor, dertleri olduğunda hep ben koşturuyor ve yardımcı oluyordum. Öğretmenler talebelerine yakın olsunlar, onlardan uzak kalmasınlar. Ben önce eğittim, ondan sonra öğrettim."

Kaynak: AA