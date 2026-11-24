Sevgilisi eve erken dönünce yasak aşkını hırsız ilan edip ateş açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Michigan eyaletinde bir kadın cezaevi görevlisi, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının beklenmedik bir anda eve dönmesi üzerine evine davet ettiği diğer erkeği hırsız olarak tanıttı. İki erkek arasında çıkan arbede sırasında silahını ateşleyen kadın, polisi arayarak evine zorla girildiğini öne sürdü. Ancak telefon mesajlarının incelenmesiyle gerçek ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırılan kadın, 26 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
- Michigan'ın Eastpointe kentinde 16 Kasım'da yapılan eve zorla girme ihbarının ardından başlatılan soruşturmada, olayın iki erkekle ilişki yaşayan kadının yalanından kaynaklandığı ortaya çıktı.
- Wayne County Şerif Ofisi'nde cezaevi görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Lasacia Gore hakkında silahla saldırı, bina içerisinde ateşli silah kullanma, asılsız suç ihbarında bulunma ve polise yalan beyanda bulunma dahil altı suçlama yöneltildi.
- 18 Kasım'da suçlamaları reddeden Gore, 30 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı; ev hapsi ve elektronik kelepçe tedbiri uygulanan kadının silah bulundurması yasaklandı ve görevden uzaklaştırıldı.
ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Eastpointe kentinde 16 Kasım sabahı yapılan bir eve zorla girme ihbarının ardından başlatılan soruşturmada, olayın iki erkekle ilişki yaşayan bir kadının yalanından kaynaklandığı ortaya çıktı.
ERKEK ARKADAŞI BEKLENMEDİK BİR ANDA EVE DÖNDÜ
New York Post'un haberine göre Wayne County Şerif Ofisi bünyesinde cezaevi görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Lasacia Gore, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evden ayrılmasının ardından ilişki yaşadığı diğer erkeği evine davet etti. Gore, davet ettiği kişinin içeri girebilmesi için arka kapıyı da kilitlemedi. Ancak erkek arkadaşının beklenmedik bir anda eve dönmesiyle iki erkek karşı karşıya geldi.
SEVGİLİSİNİ HIRSIZ İLAN ETTİ
Bunu üzerine Gore, ilişki yaşadığı diğer erkeği tanımadığını ve şahsın eve izinsiz girdiğini söyledi. Kız arkadaşının sözlerine inanan adam, karşısındaki kişiye müdahale etti. İki erkek arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İKİ ERKEK BOĞUŞURKEN SİLAHINI ATEŞLEDİ
İki erkeğin mutfak zemininde boğuştuğu sırada Gore, tabancasıyla ateş açtı. Mermi, şahısların hemen üzerindeki duvara isabet ederken olayda kimse yaralanmadı. Gore, acil yardım hattını arayarak tanımadığı bir erkeğin evine girdiğini, erkek arkadaşının şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığını ve kendisinin de ateş açtığını söyledi.
TELEFON MESAJLARI YALANINI ORTAYA ÇIKARDI
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Gore'un ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu tespit etti. Eve izinsiz girdiği öne sürülen erkeğin telefonundaki mesajları inceleyen ekipler, şahsın bizzat Gore tarafından davet edildiğini belirledi. Macomb County Savcısı Peter Lucido, olayın ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekerken soruşturma kapsamında iki erkek hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi.
26 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Gözaltına alınan Gore hakkında silahla saldırı, bina içerisinde ateşli silah kullanma, asılsız suç ihbarında bulunma ve polise yalan beyanda bulunmanın da aralarında yer aldığı altı ayrı suçlama yöneltildi. 18 Kasım'da hakim karşısına çıkan ve suçlamaları reddeden Gore, 30 bin dolarlık kefalet kararı kapsamında serbest bırakıldı. Hakkında ev hapsi ve elektronik kelepçe tedbiri uygulanmasına karar verilen kadının silah bulundurması da yasaklandı.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Wayne County Şerif Ofisi, adli ve idari süreç tamamlanıncaya kadar Gore'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Hakkındaki tüm suçlamalardan mahkum edilmesi halinde 26 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek Gore'un 2 Aralık'ta yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.