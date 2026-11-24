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Kocaelispor beraberliğiyle lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de, ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlaması için düğmeye basıldı.

İSMAİL KARTAL'IN ARDINDAN O DA GÖZDEN ÇIKARDI

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de daha önce İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Dorgeles Nene için Emre Belözoğlu'ndan da aynı karar çıktı. Belözoğlu'nun Malili futbolcuyu gözden çıkardığı ve oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtildi.

U23 KONTENJANI İÇİN YER AÇILACAK

Yönetimin ve teknik heyetin, ara transfer döneminde yapılacak 23 yaş altıyabancı takviyeleri için kadroda bir veya iki pozisyonu boşaltmayı hedeflediği, Nene ile yolların ayrılmasının bu planlamanın bir parçası olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maçta şans bulan Dorgeles Nene, sahada kaldığı süre boyunca takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.