Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Estonya'nın Rusya ile kara yolu sınır geçişlerini durdurma kararının ardından Letonya yönetimi, sınır güvenliğine ilişkin yeni tedbirleri değerlendirmeye başladı. Başbakan Kulbergs, ilgili devlet kurumlarından olası kısıtlamalara yönelik kapsamlı bir çalışma hazırlamalarını istedi.

KRİTİK TARİH 30 KASIM

Letonya Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığından, Rusya sınırına yönelik olası kısıtlamalar konusunda 30 Kasım'a kadar görüşlerini hazırlamaları istendi. Letonya İçişleri Bakanı Janis Dombrava da sınırın kapatılması yönündeki girişimi desteklediğini açıkladı.

ÜÇ BALTIK ÜLKESİ ORTAK ADIM ATMAYA HAZIRLANIYOR

Riga yönetimi, Rusya ile sınır geçişlerine yönelik alınacak tedbirler konusunda Estonya ve Litvanya ile koordinasyon sağlamayı hedefliyor. Estonya'nın sınır kapılarını kapatmasının ardından araç trafiğinin diğer Baltık ülkelerine yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ESTONYA SINIR KAPILARINI 1 ARALIK'TA KAPATACAK

Estonya hükümeti, Rusya'nın ülkenin savunma sanayisine yönelik sabotaj girişimlerinin arkasında bulunduğu gerekçesiyle 1 Aralık'tan itibaren Rusya ile kara yolu sınır kapılarını altı aylığına kapatma kararı aldı. Demir yolu üzerinden gerçekleştirilen yük taşımacılığı ise mevcut kısıtlamalar kapsamında devam edecek.

MOSKOVA'DAN "DEMİR PERDE" ÇIKIŞI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Estonya'nın kararına tepki göstererek yeni bir "Demir Perde" oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Zaharova, kararın uygulanması halinde Rusya'nın siyasi ve diplomatik karşılık vereceğini belirtti. Moskova, sabotaj suçlamalarını da reddetti.

LETONYA HENÜZ NİHAİ KARARINI VERMEDİ

Letonya yönetimi, sınırın kapatılmasının ulusal güvenlik, yük taşımacılığı ve yolcu geçişleri üzerindeki olası etkilerini değerlendirecek. Yapılacak incelemelerin ardından hükümetin nihai kararını vermesi bekleniyor.