Galatasaray'ın ilk 11'inde büyük sürprizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımını ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk edecek.
MAÇ SAAT 20.45'TE
RAMS Park'taki maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Eren Elmalı, Barış Alper.
Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Mings, Maatsen, McGinn, Manzambi, Joao Gomes, Kamara, Alysson, Jackson.