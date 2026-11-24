Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın'ın ifadesinde, dönemin İl Emniyet Müdürünün talimatıyla E.Y.'ye içerisinde para bulunan bir zarfın teslim edildiğini, zarfı kendisinin değil ekip şefi E.Ö.'nün verdiğini anlattı. Hakan Yalçın, ayrıca kayıp Gülistan Doku'nun araştırılması kapsamında yapılan kamera incelemesine ilişkin de dikkat çeken beyanlarda bulundu.

"Zarfı E.Ö., E.Y.'ye teslim etti"

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın dikkat çeken beyanlarda bulundu.

Para verilen gün Pertek ilçesinde bir cinayet olayı olduğunu belirten Hakan Yalçın, ekip şefi E.Ö., E.A., R.K. ve isimlerini hatırlamadığı diğer ekip personeliyle Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiklerini söyledi. Hakan Yalçın, "Müdürlüğün bahçesindeyken E. Müdür, ekip şefi E.Ö'yü çağırdı. Ona normal bir mektup zarfı uzattı. E.A., E.Ö.'ye E.Y.'nin tayini çıktı şeklinde ifadeler kullandı. Bu zarfı İl Emniyet Müdürümüz gönderdi, selamını söyleyin, zarfı E.Y.'ye verin dedi" ifadelerini kullandı.

E.Ö. ile ekip aracına bindiklerini ve aracı kendisinin kullandığını anlatan Hakan Yalçın, "Pertek feribotu ile karşıya geçtik. Elazığ ilinde Çağdaş minibüs duraklarının olduğu yerde zarfı E.Ö.'ye, E.Y.'ye teslim etti. Olay bu şekilde oldu. Bu talimatı neticede Asayiş Şube Müdürümüz E.A.'ya verdi ve İl Emniyet Müdürünün ismini söyledi. Bizim bunu sorgulama durumumuz yoktu" dedi.

"Zarfın içinde para olduğu belliydi"

E.Y. ile kendisinin kesinlikle muhatap olmadığını söyleyen Yalçın, "E.Ö. zarfı verdi. Zarfın içinde para olduğu belliydi, kaç para olduğunu bilmiyorum. Konuyu biliyorsun şeklinde bir ifadeyi E. de kullanmadı, ben de kendisiyle muhatap olmadım. Bu paranın Tuncay Sonel'in talimatı ile verilip verilmediğini bilmiyorum. Bize E.A., Y.D.'nin selamını söyle demişti" diye konuştu.

"Keşke Elazığlı olsaydık diye konuştuk"

İfadesinde kendisine yöneltilen sorular üzerine zarfın teslim edilmesi sırasında ekip arkadaşıyla aralarında geçen konuşmayı da anlatan Hakan Yalçın, "Biz bu parayı vermeye giderken kendi aramızda konuştuk. Adamı nokta tayini olarak Antalya'nın Alanya ilçesine tayinini çıkardılar, bir de adamın arkasından para gönderiyorlar. Keşke Elazığlı olsaydık diye konuştuk" ifadelerini kullandı.

Bu konuşmayı yaparken E.Y.'nin işini yapan kişinin İl Emniyet Müdürü olduğunu düşündüklerini belirten Yalçın, "Valinin etkisi olup olmadığını o zaman bilmiyorduk. E.Y isimli şahsa sanki üvey oğlunun yaptığı hatadan dolayı mağdur olmuş muamelesi yapılıyordu. Benim o zaman bu garibime gidiyordu" dedi.

"Arama talimatını R.K.'den aldık"

Gülistan Doku'nun evine yönelik aramayla ilgili de ifade veren polis memuru Hakan Yalçın, arama sırasında Doku'nun evde olmadığının tespit edildiğini belirterek, tutanakta neden üç amirin imzasının bulunduğunu bilmediğini söyledi. Yalçın, "Genelde karşılaşılan bir durum değildir. Belki de ikamet sahibinin polis olmasından dolayı böyle tedbir uygulanmış olabilir. Bu aramayla ilgili talimatları R.K. komiserden aldık. Haricinde bize herhangi bir şahıstan farklı talimat gelmedi. Yanlış hatırlamıyorsam ikametin bulunduğu sokağa Asayiş Şube Müdürü olan, soyadını hatırlamadığım E. Müdür de geldi. Fakat ikamet aramasına katılmadı" ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri ev arama tutanağının anlattıklarından ibaret olduğunu kaydeden Yalçın, bunun dışında başka bir olay yaşanmadığını belirtti.

"Ekip şefim 'no kayıt' uyarısı verdi, tutanak tutmamı söyledi"

Kamera incelemesine ilişkin tutanağı yaklaşık 7 yıl önce düzenlediklerini ve bu nedenle ayrıntılarını hatırlamasının mümkün olmadığını savunan Yalçın, asayişin bölge ekiplerinde görev yaptığını, gün içerisinde trafik kazası, kavga, yaralama ve adam öldürme gibi çok sayıda olaya müdahale ettiklerini anlattı. Yalçın, "Bu sebepten dolayı gün içerisinde birçok anonsa gitmişliğim olmuştur. Gittiğimiz hemen hemen her anonsla veya yaptığımız her araştırmada tutanak tanzim ederiz. Yaklaşık 7 yıl önce kayıp şahsın araştırması yönünde tuttuğumuz kamera izleme tutanağını hatırlamam veya aklımda tutmam mümkün değildir. Hayatın akışına da aykırıdır" dedi.

Olayın medyaya yansıması nedeniyle hatırladığı kadarıyla kamera incelemesini ekip şefi E.Ö.'nün yaptığını belirten Hakan Yalçın, "Ekip şefim olan E.Ö. ilgili iş yerinin kameralarına bakmıştı. Bana hitaben buranın kameraları çalışmıyor, bir tutanak tut dedi. Ben de ekip şefimin talimatı üzerine tarafıma gösterilen tutanağı tanzim ettim" ifadelerini kullandı.

Yalçın'a, 06.01.2020 tarihli tutanakta, "Belirtilen tarih ve saat girildiğinde no kayıt uyarısı verdiği" yazıldığı ve bu duruma dair fotoğraf çekilerek tutanağa eklenmediği de soruldu. Yalçın, bu hususun E.Ö.'ye sorulması halinde daha açıklayıcı beyanlarda bulunabileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı