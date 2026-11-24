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Vietnam'da yaklaşık 7 yıldır ailesiyle iletişim kurmayan 31 yaşındaki bir adam, Da Nang kentinde bir inşaat alanındaki beton drenaj borularında yaşarken bulundu. Japonya'da başladığı eğitimini tamamlayamayan ve ailesinin kendisi için yaptığı maddi fedakârlıklar nedeniyle eve dönmeye utanan adamın hikâyesi ortaya çıktı. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri adamı ailesiyle yeniden bir araya getirdi.

JAPONYA'DA EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAMADI

Vietnamlı adam, 2017 yılında eğitim görmek ve aynı zamanda çalışarak ailesine maddi destek sağlamak amacıyla Japonya'ya gitti. Ancak eğitim süreci beklendiği gibi ilerlemedi. Ailesinin eğitimi için borç para alıp birikimlerinin önemli bölümünü harcadığını bilen adam, başarısız olduğu düşüncesiyle yakınlarının karşısına çıkmaya utandı.

2019 yılında ailesiyle iletişimini tamamen kesen adam, Vietnam'a döndükten sonra sokaklarda yaşamaya başladı.

YILLARCA BETON BORULARDA BARINDI

Ho Chi Minh ve Da Nang kentlerinde dolaşarak yaşamını sürdüren adam, kalacak bir yer bulamayınca boş arazilerdeki beton drenaj borularını barınak olarak kullanmaya başladı. Yağmurdan ve güneşten korunmak için bu borularda kalan adam, yaklaşık yedi yıl boyunca ailesinden uzak yaşadı.

İNŞAAT ALANINDA BULUNDU

23 Kasım'da Da Nang kentinin An Khe bölgesinde görev yapan yerel güvenlik ve kamu düzeni ekipleri, Nhon Hoa 21 Caddesi üzerindeki boş bir arazide bulunan kullanılmamış drenaj borusunun içinde yaşayan adamı fark etti.

Yardım edilmesi amacıyla An Khe Polis Merkezi'ne götürülen kişinin, Ninh Binh eyaletinden 31 yaşındaki P.H.T. olduğu belirlendi.

POLİS EKİPLERİ AİLESİNE ULAŞTI

Polis ekipleri, adamla görüşerek ailesinin izini sürdü ve memleketindeki güvenlik birimleriyle iletişime geçti. Yapılan çalışmaların ardından ailesine ulaşıldı. Yakınları Da Nang'a gelerek yaklaşık yedi yıldır haber alamadıkları adamı evine götürdü.

An Khe polisleri, aile birleşmesinin yanı sıra adamın dönüş yolculuğu için kendi aralarında para topladı; kıyafet ve ihtiyaç malzemeleri de temin etti.

Aile, polis merkezine gönderdiği teşekkür mektubunda, yıllardır gerçekleşmesini neredeyse imkânsız gördükleri kavuşmanın sağlanmasından dolayı ekiplere minnettar olduklarını ifade etti.