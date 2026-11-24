Bir süredir ABD'de yaşayan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, estetik operasyon için Türkiye'yi tercih etti. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından ABD'ye dönmek üzere uçağa binen Öztürk, yolculuk sırasında karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

DÖNÜŞ UÇAĞINDA ESTETİK ŞAŞKINLIĞI

Uçaktaki yolcuların büyük bölümünün estetik operasyon ve saç ekimi için Türkiye'ye geldiğini fark eden Öztürk, gördüklerini takipçilerine anlattı.

Öztürk, "Bak, uçağın yarısı saç ektirmiş, yarısı estetik yaptırmış. Kız, ben boşuna demiyorum" sözleriyle uçaktaki yoğunluğa dikkat çekti.

"TÜRKİYE BİR BAŞKA, NOKTA!"

Estetik operasyon için farklı ülkeleri de araştırdığını belirten Öztürk, Güney Kore, Brezilya ve Kolombiya gibi ülkelerde de uygun fiyatlı operasyon seçenekleri bulunduğunu ancak Türkiye'nin kendisi için ayrı bir yerde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hem fiyat hem de doktorların deneyimi açısından öne çıktığını savunan fenomen, "Yemin ediyorum araştırdım, her yeri araştırdım. Kore'den tut Brezilya'ya, Kolombiya'ya kadar oralarda da uygun fiyatlı operasyonlar var ama asla, asla bir Türkiye değil, nokta. Vatanımız bu konuda, estetik operasyonlar konusunda cennet. Hem fiyatsal olarak hem tecrübeli olarak. Bir de doktorlar çok deneyimli, tecrübeli. Çünkü çok fazla sirkülasyon var" ifadelerini kullandı.

"MİLLET İYİLEŞMEDEN UÇAĞA BİNMİŞ"

Uçaktaki diğer yolcuların henüz iyileşme süreçlerini tamamlamadan seyahat ettiğini belirten Öztürk, kendi durumuyla karşılaştırma yaparak şaşkınlığını dile getirdi.

Öztürk, "Ben iyileştim, millet iyileşmeden binmiş bantlarıyla falan" diyerek uçakta bandajlarıyla seyahat eden yolculara dikkat çekti.

Fenomenin paylaşımı, Türkiye'nin saç ekimi ve estetik operasyonlar için yurt dışından gelenlerin tercih ettiği ülkeler arasındaki yerini yeniden gündeme taşıdı.