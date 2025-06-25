Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yaşadı. Erdoğan, ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi çok sayıda liderle bir araya geldi. Erdoğan, Starmer ile görüşmesinde İran ve İsrail'in ateşkese uymalarını temenni ettiğini, bu gerilimin Gazze'deki insanı krizi unutturmasına izin verilemeyeceğinin altını çizdi.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderleri temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirvede diplomatik temaslarını sürdürdü. Erdoğan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

ERDOĞAN İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Erdoğan'ın, Starmer ile zirvenin yapıldığı World Forum Binası'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Starmer ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre görüşmede, Türkiye ile İngiltere ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefiyle ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini, savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

"İRAN-İSRAİL GERİMİ GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZİ UNUTTURMAMALI"

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için girişimlerine devam edeceğini, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkese uymalarını temenni ettiğini, bu gerilimin Gazze'de felaket boyutuna ulaşan insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğini, Netanyahu hükümetinin Filistin'deki hukuk ihlallerinin kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve engelsiz insani yardım erişimi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini koruyarak istikrara kavuşmasını desteklemeyi sürdüreceğini, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kendi güvenliklerini de tehlikeye atacağını, sosyal ve ekonomik refah artışının Suriye'ye mültecilerin geniş çaplı geri dönüşlerini sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da eşlik etti.

ERDOĞAN İLE TRUMP AYAKÜSTÜ GÖRÜŞTÜ

Zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği World Forum'da 32 ülkenin lideri aile fotoğrafı çekildi. Toplantı öncesi Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ayaküstü sohbet etti. İki liderin bu kısa görüşmede ne konuştuğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Erdoğan ile Trump, önceki gün akşam yemeği sonrası Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etmişti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurgulamıştı.

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkati çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

ERDOĞAN, MERZ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

SANCHEZ İLE ERDOĞAN SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir süre sohbet etti.

ERDOĞAN İLE MACRON BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerini daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

"İSRAİL VE İRAN ÇATIŞMASI KALICI SÜKUNETE DÖNÜŞMELİ"

Erdoğan, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, fiili durumun bir an önce kalıcı sükunete dönüşmesi gerektiğini, Gazze'de ise insani krizin artarak sürdüğünü, orada da bir an önce kalıcı ateşkese ulaşılmasının ehemmiyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın yeni güvenlik ve savunma mimarisinde Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan müttefiklerin de dahil edilmesinin fayda sağlayacağını, Türkiye-AB ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla ele alınmasının yararlı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Erdoğan, Suriye'nin bölgesel çatışmaların dışında kalma konusunda dikkatli hareket ettiğini, İsrail'in kendi güvenliğini sağlamasının yolunun ise komşularının istikrarından geçtiğini anlamasının önemli olduğunu dile getirdi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde, zirvenin gerçekleştirildiği World Forum'da resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Ev sahibi Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Schoof ve Rutte ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, solunda ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yer aldı. Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

NATO ZİRVESİ DEKLARASYONU AÇIKLANDI

Zirvenin ikinci gününde açıklanan NATO Zirvesi Deklarasyonu'nda müttefiklerin 5'inci maddeye bağlılıklarını teyit ettikleri ifade edildi. Deklarasyonda, "Müttefikler 2035 yılına kadar yüzde 3,5 temel savunma gerekliliklerine olmak üzere savunmaya yüzde 5 harcama yapmayı kabul etti" ifadelerine yer verildi. Deklarasyonda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

"Müttefikler özellikle Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdit ve terörizmin sürekli tehdidi olmak üzere derin güvenlik sorunları görüyor. Müttefikler transatlantik savunma endüstriyel işbirliğinin süratle genişletilmesinde anlaştı. Müttefikler ortak savunmalarına sarsılmaz bağlılıklarını teyit etti. NATO müttefikleri Ukrayna'ya destek sağlama için daimi egemen taahhütlerini yeniden teyit etti. Plan kapsamındaki ilerleme ve harcama durumu 2029 yılında gözden geçirilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

2026 NATO ZİRVESİ TÜRKİYE'DE

Zirve deklarasyonunda ayrıca 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
NATO bildirisi: Savunma yatırımı artacak, 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

Dünyanın kilitlendiği zirveden ortak bildiri! Trump'ın istediği oldu
Trump, ABD medyasına ateş püskürdü: Fordo tamamen yok edildi

Zirvede yaptığı açıklamaya damga vuran sözler: Orayı tamamen yok ettik
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?

Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor

Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçeli eski isimle anlaşıyor
İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan etti

İsrail'den ilginç hamle! Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan ettiler
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
Gelinin sıra dışı mehir isteği damadı terletti

Gelinin sıra dışı mehir isteği damadı terletti! Herkes dondu kaldı
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı

Türkiye korkusundan silahlanma rekoru kırdılar
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu

Güzel oyuncudan cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden

Ligimize yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu

Otizmli çocuğa tırda 4 gün cinsel istismar! Sapığın cezası belli oldu
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak

Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava
Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi

Trump'tan dünyayı tedirgin eden şarkı: Bir camiye gittim...
Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var

Ünlü spiker hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu

18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu! Ailesi şoka girdi
İran Meclisi 'Amerika ve İsrail'e ölüm' sloganlarıyla inledi

İran'ın kritik kararı sonrası Meclis bu sloganla inledi
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Fenerbahçe'de 11 yıl sonra veda! Maurizio Gherardini, İtalya'ya gitti

11 yıl sonra veda! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
Görüşmeler başladı! Esenler Erokspor, Fenerbahçe'nin yetenekli kalecisini istiyor

Resmi görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den ayrılıyor
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Günden güne eriyor! Mbappe'nin hastalığı ortaya çıktı

Günden güne eriyor! İşte Mbappe'nin son hali
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Resmi görüşmelere başladı bile! Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılıyor

Resmi görüşmelere başladı bile! Yıldız golcü Galatasaray'dan ayrılıyor
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMarko Paşa:

Eee ne diyelim yani yüce tanrım İsrail’i, Amerikayı, Türkiyeyi ve batılı Haçlıları NATO’yla beraber haşr edip korusun. Oldumu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Bop genel başkanı hz Recep

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip

Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan o takım Gabriel Sara'yı istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.