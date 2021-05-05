FRANSA HABERLERİ

Fransa - Bugün
"Önümüzdeki çarşamba gününden itibaren 18 yaş üstündeki herkes aşı yaptırabilecek"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te kurulan yeni aşı merkezinin açılışında, aşı dozlarını boşa harcamak istemediklerini belirterek, önümüzdeki çarşamba gününden itibaren 18 yaş üstü herkesin aşı yaptırabileceğini söyledi.
Fransa - Bugün
Fransa'da ana akım medya kamu diplomasisinin aracı mı?
Bu yazının da başlığını oluşturan "Fransa'da ana akım medya kamu diplomasisinin aracı mı?" sorusunu medya ve devlet kuruluşları arasındaki ilişkilerle ilgili somut bilgilere sahip olmadan yanıtlayabilmek kolay değil.
Fransa - Bugün
Ekonomik krizle boğuşan Lübnan, 35 yıl önceki yasa nedeniyle Merkez Bankası altın rezervlerine dokunamıyor
Altın rezervlerini satma konusu birçok kez gündeme geldi Lübnanlı ekonomist Mahasin Mursel de aslında Merkez Bankasındaki altın rezervlerini satma konusunun birçok kez gündeme geldiğine işaret ederek, Lübnan'a destek amacıyla 2006 yılında Fransa'da düzenlenen konferansta ve 17 Ekim 2019'da patlak veren mevcut ekonomik kriz sonrasında ülkenin borçlarını hafifletmek için altınların satılması meselesinin tekrar tartışılmaya başlandığını söyledi.
Fransa - Bugün
Liderler zirvesi iklim adaletsizliğini gözler önüne serdi
20 Ocak'ta ABD'de başkanlık görevini devralan Joe Biden'ın bir hafta gibi kısa bir sürede iklim hedeflerini açıklaması yeni yönetimin iklim konusuna verdiği önemi gösteriyor. Biden'ın iklim değişikliğiyle mücadele için iddialı hedefleri de bulunuyor. Bu hedefler doğrultusunda eski Dışişleri Bakanı John Kerry'yi İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olarak atayan Biden, ABD'nin karbon salımını 2050'ye kadar sıfırlama hedefini de ilan etti. Bu kapsamdaki en önemli girişimi de 22-23 Nisan'da İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapmak oldu.??????? 22-23 Nisan İklim Zirvesi ve iklim hedefleri ABD'nin ev sahipliğinde çevrimiçi düzenlenen İklim Zirvesi'ne iklim konusunda güçlü liderlik gösteren, iklimin etkilerine karşı kırılgan olan ya da sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilikçi planlar hazırlayan 40 ülkenin liderleri ve az sayıda iş dünyası ve sivil toplum lideri davet edildi. Zirveye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi dünya liderlerinin yanı sıra Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus ve sürpriz şekilde İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.
Fransa - Bugün
Son dakika haber | Paris savcılığı, Macron'u uyaran askerlerin e-bildirisi hakkında takipsizlik kararı verdi
Bir son dakika haberine göre Fransa'da savcılık, aralarında emekli generallerin de bulunduğu bir grup askerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısı yaptığı e-bildiriyle ilgili cezai kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Fransa - Bugün
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artışla 7.063 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 9.902 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,50 primle 6.
Fransa - Bugün
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın Casademont Zaragoza ile karşılaşacak
Organizasyonda yarın saat 21.30'daki diğer yarı finalde ise bugünkü Lenovo Tenerife (İspanya)-SIG Strasbourg (Fransa) ile Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Hereda San Pablo Burgos (İspanya) eşleşmelerinin galipleri karşılaşacak.
Fransa - Bugün
Tarihte bugün ne oldu? 6 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Mayıs'ta yaşananlar!
Fransa - Bugün
İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi! Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor
Fransa - Bugün
İngiltere, Kraliyet Donanması'ndan 2 devriye gemisini Jersey'e gönderecek
İngiltere, Fransa ile balıkçılık hakları tartışmasının ortasında kalan Jersey'nin ana limanında planlanan ablukayı izlemek için Kraliyet Donanması ait 2 devriye gemisini bölgeye göndereceğini açıkladı.
Fransa - Dün
Libya Başbakanı: "Libya ve Türkiye arasındaki deniz anlaşması konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz"
Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan ve Yunanistan'ın karşı çıktığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında görüşü sorulan Dibeybe, muhtıraya bağlı kalacaklarını kaydederek şunları söyledi: "Libya ve Türkiye arasındaki deniz anlaşması konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz. Libyalıların çıkarına hizmet eden bu anlaşmadan ayrılmayacağız." Dibeybe, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında bulunan yabancı paralı askerlerin varlığına ilişkin, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa gibi bölgesel ve uluslararası aktörlerle konuyu görüştüklerini kaydederek, "Bu ülkelerle yaptığımız görüşmeler neticesinde paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması yönünde iyiye işaretler var.
Fransa - Dün
İngiltere, Manş Denizi'nde avlanma konusunda Fransa ile anlaşmazlık nedeniyle Jersey Adası'na iki devriye gemisi gönderiyor
Fransa - Dün
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 8 turu eşleşmesinde Pınar Karşıyaka, ERA Nymburk'u 84-73 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Fransa - Dün
Fransa'da son 24 saatte 26 bin Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa'da son 24 saatte 26 bin kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Fransa - Dün
Fransa'da uyuşturucu operasyonunda 1 polis hayatını kaybetti
Fransa'nın Avignon kentinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1 polis memuru vurularak öldürüldü.
Fransa - Dün
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 280 bine, Hindistan'da 21 milyon 64 bine, Brezilya'da 14 milyon 860 bine ve Fransa'da 5 milyon 706 bine ulaştı.
Fransa - Dün
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final
Salon: NagornyHakemler: Eddie Viator (Fransa), Yohan Rosso (Fransa), Wojciech Liszka (Polonya)Nizhny Novgorod: Astapkovich 6, Baburin 12, Toropov 15, Vorontsevich 17, Strebkov 7, Shepherd 9, Gavrilovic 9, Komolov 3, PetrasekCasademont Zaragoza: Ennis 26, Brussino 12, Miguel 6, Harris 17, Wiley...
Fransa - Dün
Son dakika... Avrupa borsaları madencilik şirketleri hisseleri öncülüğünde yükselişle kapandı
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,68 artarak 7.039,3 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,12 değer kazanarak 15.170,78 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 6.
Fransa - Dün
Fransa'da 87 milletvekili, tartışmalı güvenlik yasasını Anayasa Konseyine taşıdı
Fransa'da 87 milletvekili, Senato ve Ulusal Mecliste kabul edilen tartışmalı güvenlik yasasının iptali için Anayasa Konseyine başvurdu.
Fransa - Dün
Dünya koronavirüs tablosu! 5 Mayıs Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Fransa - Dün
Fransız Bakandan, İngiltere ile balıkçılık gerginliğinde Manş'taki İngiliz adasının elektriğini kesme tehdidi
Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, ülkesiyle İngiltere arasındaki balıkçılık gerginliğinde, Manş adalarından Jersey'in elektriğini kesmekle tehdit etti.
Fransa - Dün
"Tam kapanma" dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 4 Mayıs tarihli uçuş trafiği raporuna göre, Avrupa'da dün en çok sefer gerçekleştirilen ülke 1655 uçuşla Almanya olurken, Fransa 1558 uçuşla ikinci, İspanya ise 1394 uçuşla üçüncü sırada yer aldı.
Fransa - Dün
Son dakika gündem: İnsan Hakları İzleme Örgütü: Fransız polisi refakatsiz çocukları sınırdan çevirerek uluslararası hukuku çiğniyor
Son dakika habere göre İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Fransız sınır polisinin, uluslararası hukuku ve Fransa yasalarını ihlal ederek İtalya sınırında "refakatsiz" yaşı küçük göçmen çocukları geri itmeyi sürdürdüğünü bildirdi.
Fransa - Dün
İranlı diplomata Belçika'da verilen 20 yıl hapis cezası kesinleşti
İranlı diplomat Asadullah Asadi'ye Fransa'daki bir toplantıya bombalı saldırı planlamak suçlamasıyla Belçika'da verilen 20 yıl hapis cezası, Asadi'nin temyiz hakkından vazgeçmesi üzerine kesinleşti.
Fransa - Dün
Rekabet Kurulu iş gücü pazarındaki rekabetçi sorunlar için kolları sıvadı
Küle, 1700'lü yılların ünlü iktisatçısı ve müteşebbisi John Law'ın, İngiltere'nin, teknoloji düzeyini yakalamanın yolunu nitelikli işçileri Fransa'ya getirerek istihdam etmekte bulduğunu belirterek, nitelikli işçilere sahip olmanın, ileri teknolojik ürünlere erişim için tek yol olduğu o dönemde İngiltere'nin, bu süreci engelleyemeyince, 1719 yılında işçilerin çalıştırılmak üzere yurt dışına çıkarılmasını yasakladığını hatırlattı.
Fransa - Dün
Son dakika haber | İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kısa zamanda kalkacak"
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD yaptırımları ve Viyana görüşmeleri hakkında konuştu. Viyana'da 4+1 ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran) ile nükleer anlaşmaya geri dönüş için yapılan müzakerelerin doğru rotada ilerlediğini belirten Ruhani, "Müzakere heyetimizin Viyana'da yaptığı görüşmeler büyük ve önemli bir işti.
Fransa - Dün
Avrupa'da endeksler artıda başladı
Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ülke ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5.
Fransa - Dün
Bursa, 1,3 milyar dolarla nisan ayı ihracat rekorunu kırdı
Nisanda en fazla ihracat Almanya, Fransa ve İspanya'ya Bursalı sanayiciler nisanda en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.
Fransa - Dün
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 155 milyonu geçti
Vaka sayısında bu ülkeyi, 20 milyon 665 bin 148 ile Hindistan, 14 milyon 860 bin 812 ile Brezilya, 5 milyon 680 bin 378 ile Fransa, 4 milyon 929 bin 118 Türkiye, 4 milyon 839 bin 514 ile Rusya, 4 milyon 423 bin 796 ile İngiltere, 4 milyon 59 bin 821 ile İtalya, 3 milyon 544 bin 945 ile İspanya, 3 milyon 448 bin 182 ile Almanya, 3 milyon 47 bin 417 ile Arjantin, 2 milyon 919 bin 805 ile Kolombiya, 2 milyon 808 bin 52 ile Polonya, 2 milyon 575 bin 737 ile İran, 2 milyon 352 bin 964 ile Meksika, 2 milyon 90 bin 986 ile Ukrayna, 1 milyon 818 bin 689 ile Peru, 1 milyon 686 bin 373 ile Endonezya, 1 milyon 636 bin 836 ile Çekya, 1 milyon 586 bin 148 ile Güney Afrika, 1 milyon 524 bin 527 ile Hollanda ve 1 milyon 249 bin 950 ile Kanada izliyor.