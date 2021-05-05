FRANSA HABERLERİ

Fransa - Dün

Vaka sayısında bu ülkeyi, 20 milyon 665 bin 148 ile Hindistan, 14 milyon 860 bin 812 ile Brezilya, 5 milyon 680 bin 378 ile Fransa, 4 milyon 929 bin 118 Türkiye, 4 milyon 839 bin 514 ile Rusya, 4 milyon 423 bin 796 ile İngiltere, 4 milyon 59 bin 821 ile İtalya, 3 milyon 544 bin 945 ile İspanya, 3 milyon 448 bin 182 ile Almanya, 3 milyon 47 bin 417 ile Arjantin, 2 milyon 919 bin 805 ile Kolombiya, 2 milyon 808 bin 52 ile Polonya, 2 milyon 575 bin 737 ile İran, 2 milyon 352 bin 964 ile Meksika, 2 milyon 90 bin 986 ile Ukrayna, 1 milyon 818 bin 689 ile Peru, 1 milyon 686 bin 373 ile Endonezya, 1 milyon 636 bin 836 ile Çekya, 1 milyon 586 bin 148 ile Güney Afrika, 1 milyon 524 bin 527 ile Hollanda ve 1 milyon 249 bin 950 ile Kanada izliyor.