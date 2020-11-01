NATO HABERLERİ

Nato - 1.11.2020
Kasım 2020 Dünya Gündemi
3 Kasım ABD'de Trump ve Biden'ın yarışacağı 59. Başkanlık Seçimleri düzenlenecek. Ayrıca Temsilciler Meclisinin tamamı ile Senatonun 35 üyesi için Kongre seçimleri de yapılacak.
Nato - 31.10.2020
NATO PA Türk heyeti TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında incelemelerde bulundu.
Nato - 30.10.2020
Depremin ardından dünyadan Türkiye'ye destek mesajı yağdı
NATO, AB, BM ve DSÖ yardıma hazır olduğunu duyurdu Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ege Denizi'ndeki deprem sonrası gelişmeleri izlediklerini, yardıma hazır olduklarını bildirirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de müttefik ülkelere yardım sağlamaya hazır olduklarını aktardı.
Nato - 30.10.2020
Avrupa'dan İzmir depremi nedeniyle dayanışma mesajları
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, basına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen korkunç bir deprem yaşandığına dikkati çekerek, "Kalbimiz Türk ve Yunan halkı ile beraber, yardım edebileceğimiz bir şey varsa hemen hazırız." dedi. "AB ve NATO yardıma hazır" Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, deprem nedenliyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Düşüncelerimiz mağdurlar ve aileleri ile birlikte.
Nato - 30.10.2020
Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Deprem bizi kalbimizden vurdu"
Türkiye ve Yunanistan'ı vuran şiddetli deprem sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sosyal medya hesabı üzerinden taziyelerini iletti. Maas, "Kalbimiz sizinle atıyor. Samos ve İzmir'deki deprem bizi kalbimizden vurdu. Bütün duygularımızla deprem mağdurları ve ailelerinin yanındayız. Depremde enkaz altında kalanların sağ olarak kurtarılmalarını, yaralıların iyileşmesini ve ölenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyorum. AB ve NATO her an yardım sağlamaya hazırdır.
Nato - 30.10.2020
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız"
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız" dedi.
Nato - 30.10.2020
NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.
Nato - 29.10.2020
Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Programda Gürcistan'da 31 Ekim'de yapılacak genel seçim için NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu çerçevesinde Tiflis'e gelen milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Ahmet Berat Çonkar ve Mevlüt Karakaya da yer aldı.
Nato - 29.10.2020
Macaristan'dan Kosova'ya AB vize muafiyeti desteği
Batı Balkan ülkelerinin istikrara sahip olmasının Macaristan'ın da çıkarına olduğunu belirten Szijjarto, ülkesinin bu konuda ciddi adımlar attığını, NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) en fazla asker sağlayan 3'üncü ülke konumunda bulunduğunu söyledi.
Nato - 29.10.2020
Balkanlar'daki liderlerden 29 Ekim mesajı
Arnavut halkı ve Arnavutluk Meclisinin dost ve NATO müttefiki Türkiye'nin başarılarını sevinçle takip ettiğini vurgulayan Ruçi, gelişim, refah ve demokrasi yolunda ilerleme dilediğini ve bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve güvenliğe artan katkıyı memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.
Nato - 29.10.2020
Fransa'daki saldırıya Avrupa'dan tepki
Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıya Avrupa Birliği (AB), NATO ve Avrupa ülkelerinden kınama geldi.
Nato - 29.10.2020
NATO'daki Fransa Delegasyonundan 29 Ekim mesajı
Fransa'nın NATO Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkçe kutlama mesajı yayımladı.
Nato - 28.10.2020
İngiltere'de 29 Ekim kutlamaları Kovid-19 nedeniyle sanal ortama taşındı
NATO müttefikleri olarak iki ülkenin hem kendi vatandaşları hem de dünyanın savunması ve güvenliği için birlikte çalışmaya ve iş birliği yapmaya devam edeceğini belirten Donaldson, "Bu milli günde, tüm Türk dostlarımıza barış ve refahın devamını diliyorum.
Nato - 28.10.2020
Son dakika haber... Fransız milletvekilinden hükümetin Dağlık Karabağ tutumuna eleştiri
Fransız milletvekili, Dış İlişkiler Komisyonu ve NATO Parlamenterler Meclisi Üyesi Jean-Luc Reitzer milletvekillerine hitaben işgal altındaki Dağlık Karabağ ile ilgili bir mektup yazdı.
Nato - 28.10.2020
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması
"Türkiye, dünyanın vicdanı konumuna yükselmiştir" NATO'nun en ağırlıklı ve etkili üyelerinden biri olan Türkiye'nin, uluslararası barış ve istikrarın tesis edilmesine ve korunmasına önemli katkılar verdiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti: "Birçok anlaşmazlık ve çatışmanın yaşandığı yakın coğrafyasında, bir istikrar adası olarak ön plana çıkan Türkiye, son yıllarda yürüttüğü girişimci, insani dış politikası ve uluslararası sorunların adil şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki ilkeli duruşuyla dünyanın vicdanı konumuna yükselmiştir.
Nato - 28.10.2020
Son dakika gündem: Vatan Partililer, Macron ve Charlie Hebdo dergisini Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti
Nato - 28.10.2020
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Bugün, hür ve güçlü bir şekilde ayakta kalmamızın, geleceğe güvenle bakarak var olmamızın sebebi, milletimizin...
Nato - 28.10.2020
Macron'un "diplomatik hücresi" hakkında ağır suçlamalar ve eleştiriler
Danışmanların yetkinliği tartışılıyor Macron'un dış politika danışmanlarının yetersizliği de Fransız yönetiminde konuşulan konular arasında bulunuyor. Macron'un geçen yıl sarf ettiği "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti.
Nato - 28.10.2020
İngiltere'den Fransa-Türkiye gerginliği yorumu: Hoşgörü ve ifade özgürlüğü konusunda omuz omuza durmalıyız
Nato - 28.10.2020
Son dakika haberleri: Bakan Akar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması
"Tüm dost ve kardeşlerimizin sonuna kadar yanlarındayız" "Bölgesel ve küresel olarak gerginlik ve çatışmaların tırmandığı bu hassas süreçte Kıbrıslı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında da bütün imkanlarımızla sonuna kadar yanlarındayız." ifadesini kullanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında şunları kaydetti: "Ayrıca yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur, adalet ve istikrar götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla BM, NATO, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye ve Sudan'a kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunmaktayız.
Nato - 27.10.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Bizimle olan bu sorunlarının yanı sıra Yunanistan Girit Adası'nın güneyine doğru bir takım çalışmalar yapacağını söyleyerek Libya'nın hak ve menfaatlerini de ihlal etmeye çalışıyor. Bu Yunanistan devleti için bir alışkanlık haline gelmiş. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma BM'ye de bildirilmiştir ve esastır. Libyalı kardeşlerimizin darbeci Hafter'in işgalinden kurtarılması sürecinde Yunanistan ve Fransa başta olmak üzere bütün bunların Hafter'e nasıl destek verdiklerini gördük. Libya'nın toprak bütünlüğü, Libyalıların sahipleneceği bir çözümün ortaya çıkması konusunda herkesin hassas olması gerekiyor." S-400 hava savunma sistemi tartışmaları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye'nin etrafındaki tehditlerden doğan hava savunma sistemi ihtiyacının net olduğuna dikkat çekerek, "NATO'nun, Türkiye'nin bu ihtiyacı söz konusu olduğunda Türkiye'nin yardımına etkili bir şekilde koşamadığı da bellidir.
Nato - 27.10.2020
Fransız basını Erdoğan'ın sözlerini yorumladı: "Amaç dikkati ekonomiden başka yere çevirmek"
Nato - 27.10.2020
Macaristan'dan içişlerine karışmakla suçlandığı Ukrayna'ya tepki
Szijjarto, "Ukrayna'nın aldığı karar acınası ve saçma. Ukrayna aldığı bu kararla Avrupa ve Avro-Atlantik entegrasyonu için şimdiye kadarki çabalarından ve Macaristan'ın desteğinden vazgeçtiğini ilan ediyor. Çünkü bir ülkenin, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ilişkilerini güçlendirmesi tüm üye ülkelerin onayıyla gerçekleşiyor.
Nato - 27.10.2020
Krizlerin ürettiği çözümlerle yeni Türkiye jeopolitiği
Varşova Paktı'nın dağılması ve Sovyetler Birliği'nin parçalanmasıyla Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'da gelişen istikrarsızlıklar yeni sorunlardan ziyade Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yarım kalmış hesaplaşmaları yeniden canlandırdı. Birinci Dünya Savaşı'nın meydana getirdiği ekonomik yıkım, dönemin şartlarında Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu ve Avrupa'da savaş baltalarının gömülmesini zorunlu kılmıştı. Bu sessizlik Avrupa devletleri için Avusturya'nın Almanya tarafından ilhak edildiği 1938 yılına kadar 20 yıl sürdürülebildi. 1945 yılında sona eren İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş'ın kapısını aralarken aslında Birinci Dünya Savaşı'nın hesapları sümen altında tutulmaya devam ediliyordu. 43 yıl boyunca Soğuk Savaş sayesinde buzlukta tutulan hesaplaşmalar Sovyetler Birliği dağılmadan henüz 1988 yılında yeniden masaya sürüldü. Ermenistan, Yukarı Karabağ'ı Azerbaycan'dan almak için silaha sarılırken, Balkanlarda fitil 1991'de Yugoslavya'daki etnik grupların boğaz boğaza gelmesiyle ateşlendi. Bosna Savaşı ABD'nin, Karabağ Savaşı ise Minsk Grubu'nun müdahalesiyle noktalanırken, aradan geçen 20 küsur yılda bu müdahalelerin kalıcı çözümler üretmediği, pansumandan öteye geçmediği güncel gelişmelerle daha iyi anlaşılır hale geldi. 2008 yılında Rusya'nın Gürcistan'a askeri müdahalesiyle başlayan süreç ise Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de istikrarın sorgulanmasına yol açan bir dönemin kapılarını açtı. ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgali ise dünyanın bir numaralı enerji havzasında günümüze kadar gelen istikrarsızlık atmosferinin temelini attı. Türkiye bütün bu çatışmalar sürecini kendisine biçilmiş "NATO ittifakının güney kanat ülkesi" kimliği ile izledi.
Nato - 27.10.2020
Batı'da İslam karşıtlığı Türkiye karşıtlığına mı dönüşüyor?
Türk(iye)fobi'nin yeniden yükse(lti)liş nedenleri On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı'nın yıkılışı/durdurulması ve Müslümanların gerilemesiyle Batı'da düşman olarak, özellikle Hitler dönemi öncesi, Yahudiler kodlanmıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise bu düşman Sovyetler Birliği/Rusya olmuştu. Soğuk Savaş'ın bitişi (1990) ve özellikle de 11 Eylül ile, bizzat dönemin NATO Genel Sekreteri Willy Claes'in ağzından artık Batı'nın yeni düşmanı İslam/Müslümanlar olarak açıklanmış, Müslümanlara yönelik asimilasyoncu/güvenlikçi ve çifte standartlı politikalar fiiliyata dökülmüştür.
Nato - 27.10.2020
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu
Nato - 26.10.2020
Fransa'da muhalefet lideri Melenchon: "Macron, kontrolünü kaybetti"
Fransa Cumhurbaşkanının, Suriye ve Libya'da karşı karşıya geldiği Türkiye ile niye NATO'da müttefik olduğunu sorgulamadığını ileri süren Melenchon, "Dün akşam Cumhurbaşkanı (Macron) kimsenin sebebini anlamadığı bir dizi twit attı.
Nato - 26.10.2020
Son dakika haber | Rusya'ya ait savaş uçağı, ABD ve Almanya'ya ait gözetim uçaklarını engelledi
Nato - 26.10.2020
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de çözüm için bir olumlu adım daha atıldı
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan ve hayata geçirilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılarına destek vererek ön koşulsuz katılan Türkiye, iyi niyetini gösteren birçok adımı da atmaktan çekinmedi.
Nato - 26.10.2020
Türkiye ve Yunanistan, ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etti
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye daha önce de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların belirttiği gibi Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların çözümünde uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, diyalogdan ve siyasal çözümlerden yana olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan ve hayata geçirilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantılarına destek vererek ön koşulsuz katılan Türkiye, iyi niyetini gösteren birçok adım attı.
Nato - 26.10.2020
Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiğii NAVTEX'leri iptal ettiğini açıkladı.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan ve hayata geçirilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılarına destek vererek ön koşulsuz katılan Türkiye, iyi niyetini gösteren birçok adımı da atmaktan çekinmiyor.
Nato - 26.10.2020
Rusya, Avrupa'daki toprağına "9M729" füzesi konuşlandırmaktan vazgeçmeye hazır
Putin, "ABD ve NATO'nun Avrupa'da bulunan üsslerindeki ?K-41 füze fırlatma sistemi ile Aegis Ashore füze savunma sistemi ve Kaliningrad bölgesinde bulunan Rusya Silahlı Güçlerinin tesislerindeki 9?729 füzelere yönelik önlemler alınabilir.