NATO HABERLERİ

Nato - 27.10.2020

Bizimle olan bu sorunlarının yanı sıra Yunanistan Girit Adası'nın güneyine doğru bir takım çalışmalar yapacağını söyleyerek Libya'nın hak ve menfaatlerini de ihlal etmeye çalışıyor. Bu Yunanistan devleti için bir alışkanlık haline gelmiş. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma BM'ye de bildirilmiştir ve esastır. Libyalı kardeşlerimizin darbeci Hafter'in işgalinden kurtarılması sürecinde Yunanistan ve Fransa başta olmak üzere bütün bunların Hafter'e nasıl destek verdiklerini gördük. Libya'nın toprak bütünlüğü, Libyalıların sahipleneceği bir çözümün ortaya çıkması konusunda herkesin hassas olması gerekiyor." S-400 hava savunma sistemi tartışmaları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye'nin etrafındaki tehditlerden doğan hava savunma sistemi ihtiyacının net olduğuna dikkat çekerek, "NATO'nun, Türkiye'nin bu ihtiyacı söz konusu olduğunda Türkiye'nin yardımına etkili bir şekilde koşamadığı da bellidir.