TMSF, Eyüpspor'u başkan Murat Özkaya ile asbaşkan Fatih Kulaksız'a iade ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolda bahis soruşturması kapsamında başkanı Murat Özkaya ve asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın tutuklanmasının ardından ocak ayında TMSF tarafından kayyum atanan Eyüpspor, yeniden eski yönetimine devredildi. Mayıs ayında tahliye edilen Özkaya ve Kulaksız'a kulübün iade edildiği resmi açıklamayla duyurulurken Eyüpspor'un geleceği ve kurumsal yapısına ilişkin gelişmelerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ocak ayında kayyum atanan Eyüpspor Kulübü, başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız'a iade edildi.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "TMSF tarafından kayyum atanan kulübümüz, yürütülen sürecin ardından başkanımız Sayın Murat Özkaya ve asbaşkanımız Sayın Fatih Kulaksız'a iade edilmiştir. Kulübümüzün geleceği ve kurumsal yapısına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirir, camiamıza ve tüm futbol kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.
KAYYUM SÜRECİNE GİDEN YOL
"Futbolda bahis soruşturması" kapsamında başkan Özkaya, Kasım 2025'te, asbaşkan Kulaksız ise Aralık 2025'te tutuklanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Eyüpspor'a Ocak 2026'da TMSF tarafından kayyum atanmıştı. Murat Özkaya ile Fatih Kulaksız, mayıs ayında tahliye edilmişti.