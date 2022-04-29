Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Haberleri - Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Haber - Haberler

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Haberleri

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği haber, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği son dakika haberleri ve gelişmeleri.

MÜSİAD 32. yıl dönümünde Türkiye'nin gücüne güç katanları ödüllendirecek

MÜSİAD 32. yıl dönümünde Türkiye'nin gücüne güç katanları ödüllendirecek

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 1 Saat Önce
ATO Başkanı Baran başkentin bürokrasi, siyaset akademi ve iş dünyasını iftarda buluşturdu Açıklaması

ATO Başkanı Baran başkentin bürokrasi, siyaset akademi ve iş dünyasını iftarda buluşturdu Açıklaması

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 27.04.2022
Kırşehir'de istihdama katkı sağlayacak 21 fabrikanın inşaatı sürüyor

Kırşehir'de istihdama katkı sağlayacak 21 fabrikanın inşaatı sürüyor

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 26.04.2022
MÜSİAD ABD, Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar verdi

MÜSİAD ABD, Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar verdi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 26.04.2022
MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu

MÜSİAD üyeleri iftarda buluştu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 25.04.2022
MÜSİAD İzmir'den erzak ve iftarlık yardımı

MÜSİAD İzmir'den erzak ve iftarlık yardımı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 25.04.2022
MÜSİAD'tan erzak ve iftarlık yardımı

MÜSİAD'tan erzak ve iftarlık yardımı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 25.04.2022
Poyraz'dan yetim ve öksüz çocuklar için çağrı

Poyraz'dan yetim ve öksüz çocuklar için çağrı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 24.04.2022
Başkan Pehlivan: 'Önemli organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz'

Başkan Pehlivan: "Önemli organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz"

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 24.04.2022
MÜSİAD GENEL BAŞKANI ASMALI ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI HEPİMİZE YETER

MÜSİAD GENEL BAŞKANI ASMALI ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI HEPİMİZE YETER

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 23.04.2022
ESKİŞEHİR - MÜSİAD Eskişehir Şubesi üniversite öğrencilerine iftar verdi

ESKİŞEHİR - MÜSİAD Eskişehir Şubesi üniversite öğrencilerine iftar verdi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 23.04.2022
İzmir'de 'Maide-i Kur'an Programı' düzenlendi

İzmir'de "Maide-i Kur'an Programı" düzenlendi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 23.04.2022
MÜSİAD'dan 'Gönül İftarı' programı

MÜSİAD'dan "Gönül İftarı" programı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 23.04.2022
MÜSİAD Karabük Şubesinden iftar programı

MÜSİAD Karabük Şubesinden iftar programı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 23.04.2022
MÜSİAD Karabük'ten iftar yemeği

MÜSİAD Karabük'ten iftar yemeği

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 22.04.2022
Bakan Varank: 'Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa'nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak'

Bakan Varank: "Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa'nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak"

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 22.04.2022
BAKAN VARANK: EVİNDE GÜYA ELEKTRİĞİ KESİLMİŞ ŞOV YAPIYOR

BAKAN VARANK: EVİNDE GÜYA ELEKTRİĞİ KESİLMİŞ ŞOV YAPIYOR

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 22.04.2022
Bakan Mustafa Varank, MÜSİAD Karaman Şubesinin iftar programına katıldı Açıklaması

Bakan Mustafa Varank, MÜSİAD Karaman Şubesinin iftar programına katıldı Açıklaması

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 22.04.2022
Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı

Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 22.04.2022
Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı

Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 22.04.2022
Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı

Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 22.04.2022
GÜNDEM / 22 Nisan 2022

GÜNDEM / 22 Nisan 2022

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 22.04.2022
MÜSİAD, Türk ve İngiliz iş insanlarını bir araya getirdi

MÜSİAD, Türk ve İngiliz iş insanlarını bir araya getirdi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 21.04.2022
SAKARYAGİAD üyeleri iftarda buluştu

SAKARYAGİAD üyeleri iftarda buluştu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 20.04.2022
MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahiplerine market alışveriş kartı

MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahiplerine market alışveriş kartı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 20.04.2022
Vali Günaydın: 'Yatırım iştahımız üst seviyede'

Vali Günaydın: "Yatırım iştahımız üst seviyede"

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 20.04.2022
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Almanya'da Türklerin karşılaştığı sorunlara değindi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Almanya'da Türklerin karşılaştığı sorunlara değindi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 20.04.2022
'Ümmet İftar Sofrası' programı düzenlendi

"Ümmet İftar Sofrası" programı düzenlendi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 19.04.2022
MÜSİAD Kırgızistan, Bişkek'te iftar verdi

MÜSİAD Kırgızistan, Bişkek'te iftar verdi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 18.04.2022
Konya'da MÜSİAD üyeleri bakkalların borç defterini kapattı

Konya'da MÜSİAD üyeleri bakkalların borç defterini kapattı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 18.04.2022
Otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı

Otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 18.04.2022
Kırşehir'de otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı

Kırşehir'de otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 18.04.2022
Malatya'da işadamları iftarda buluştu

Malatya'da işadamları iftarda buluştu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 17.04.2022
İhracatı karşılamak için üretimi artıran Tekirdağ'daki firmalar, eleman sıkıntısı çekiyor

İhracatı karşılamak için üretimi artıran Tekirdağ'daki firmalar, eleman sıkıntısı çekiyor

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 18.04.2022
Son dakika haberi! MÜSİAD'dan Azerbaycan'daki Ahıska Türkleri ve şehit aileleri için iftar programı

Son dakika haberi! MÜSİAD'dan Azerbaycan'daki Ahıska Türkleri ve şehit aileleri için iftar programı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 15.04.2022
MÜSİAD, güçlü markalar çıkartacak

MÜSİAD, güçlü markalar çıkartacak

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 15.04.2022
MÜSİAD, Cezayir'deki Türk ve Cezayirli iş insanlarına iftar verdi

MÜSİAD, Cezayir'deki Türk ve Cezayirli iş insanlarına iftar verdi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 15.04.2022
Bakan Yanık, Almanya'da huzurevi açılışı yaptı

Bakan Yanık, Almanya'da huzurevi açılışı yaptı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 15.04.2022
MÜSİAD, Cezayir'deki Türk ve Cezayirli iş insanlarına iftar verdi

MÜSİAD, Cezayir'deki Türk ve Cezayirli iş insanlarına iftar verdi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 15.04.2022
MÜSİAD Köln'de iftar programı düzenledi

MÜSİAD Köln'de iftar programı düzenledi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 15.04.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Berlin'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Berlin'de

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 14.04.2022
KAHRAMANMARAŞ - Hayırseverler 40 kişinin bakkal borcunu ödedi

KAHRAMANMARAŞ - Hayırseverler 40 kişinin bakkal borcunu ödedi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 14.04.2022
Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 14.04.2022
İsviçre'deki Türk iş insanları MÜSİAD'ın iftarında buluştu

İsviçre'deki Türk iş insanları MÜSİAD'ın iftarında buluştu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 14.04.2022
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, baharda tarımdaki bollukla enflasyonun düşeceğini belirtti

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, baharda tarımdaki bollukla enflasyonun düşeceğini belirtti

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 13.04.2022
Son dakika haberleri: MÜSİAD İzmir Şubesi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Son dakika haberleri: MÜSİAD İzmir Şubesi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 13.04.2022
İşadamlarından Ramazan desteği

İşadamlarından Ramazan desteği

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 13.04.2022
Diyabetli çocuklar parmakları delinmekten kurtulacak

Diyabetli çocuklar parmakları delinmekten kurtulacak

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 13.04.2022
Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak

Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 12.04.2022
Samsun'da 100 diyabet hastası öğrenciye şeker ölçüm cihazı verilecek

Samsun'da 100 diyabet hastası öğrenciye şeker ölçüm cihazı verilecek

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 12.04.2022
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi Açıklaması

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi Açıklaması

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 12.04.2022
MÜSİAD İzmir'den iftar yemeği

MÜSİAD İzmir'den iftar yemeği

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 11.04.2022
Altın artar mı düşer mi? (Uzman Yorumlar) 11 Nisan 2022 Pazartesi altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları azalır mı artar mı?

Altın artar mı düşer mi? (Uzman Yorumlar) 11 Nisan 2022 Pazartesi altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları azalır mı artar mı?

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 11.04.2022
MÜSİAD, Zimem Defteri uygulaması ile Osmanlı'dan miras geleneği sürdürüyor

MÜSİAD, Zimem Defteri uygulaması ile Osmanlı'dan miras geleneği sürdürüyor

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 11.04.2022
Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 10 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 10 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 10.04.2022
Bakan Nebati'den hayat pahalılığı yorumu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız

Bakan Nebati'den hayat pahalılığı yorumu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 10.04.2022
Bakan Nureddin Nebati: Türkiye'nin enflasyon oranı her ay düşecek

Bakan Nureddin Nebati: Türkiye'nin enflasyon oranı her ay düşecek

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 10.04.2022
MÜSİAD Geleneksel İftar Programı - MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı

MÜSİAD Geleneksel İftar Programı - MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 10.04.2022
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı '300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşacağız?

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı '300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşacağız?

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 10.04.2022
Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Geleneksel İftar Programı'na katıldı Açıklaması

Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Geleneksel İftar Programı'na katıldı Açıklaması

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 10.04.2022
İSTANBUL- Kurtulmuş: 'Başarının şartı, iddia, irade ve ahlak sahibi insanların ortak hedefler noktasında hareket etmeyi başarmalarıdır'

İSTANBUL- Kurtulmuş: "Başarının şartı, iddia, irade ve ahlak sahibi insanların ortak hedefler noktasında hareket etmeyi başarmalarıdır"

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 09.04.2022
Kurtulmuş: 'Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sadece Ukrayna ve Rusya savaşı değildir.

Kurtulmuş: "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sadece Ukrayna ve Rusya savaşı değildir.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 09.04.2022
Malezya'da Türk iş insanları ve öğrenciler MÜSİAD iftarında buluştu

Malezya'da Türk iş insanları ve öğrenciler MÜSİAD iftarında buluştu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 09.04.2022
Şehit yakınları ve gazilerle iftar

Şehit yakınları ve gazilerle iftar

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 09.04.2022
GÜNDEM / 9 Nisan 2022

GÜNDEM / 9 Nisan 2022

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 09.04.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Nisan 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Nisan 2022

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 08.04.2022
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 08.04.2022
Son dakika haber: MÜSİAD Sakarya Şubesi geleneksel iftar programında buluştu

Son dakika haber: MÜSİAD Sakarya Şubesi geleneksel iftar programında buluştu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 07.04.2022
MÜSİAD Sydney'in iftarı siyaset ve iş dünyasını buluşturdu

MÜSİAD Sydney'in iftarı siyaset ve iş dünyasını buluşturdu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 07.04.2022
Yabancı misyon temsilcileri MÜSİAD iftarında bir araya geldi

Yabancı misyon temsilcileri MÜSİAD iftarında bir araya geldi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 07.04.2022
AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü

AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 06.04.2022
Batman MÜSİAD Şubesi ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi

Batman MÜSİAD Şubesi ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 06.04.2022
Fuat Oktay: Ankara'da 11 bin 904 kişiye istihdam oluşturulması öngörülmektedir

Fuat Oktay: Ankara'da 11 bin 904 kişiye istihdam oluşturulması öngörülmektedir

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 06.04.2022
Fuat Oktay: 'Bölgemizde dönüşen dengelerin sunduğu fırsatlara öncülük etmenizi bekliyoruz'

Fuat Oktay: "Bölgemizde dönüşen dengelerin sunduğu fırsatlara öncülük etmenizi bekliyoruz"

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 05.04.2022
Mahmut Asmalı: 'MÜSİAD İdlib Köyü'nde 600 ev, sahiplerine teslim edilecek'

Mahmut Asmalı: "MÜSİAD İdlib Köyü'nde 600 ev, sahiplerine teslim edilecek"

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 05.04.2022
Altın düşer mi yükselir mi? (Uzman Güncel Yorumlar) 4 Nisan 2022 altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları azalır mı artar mı? 1 gram altın kaç TL?

Altın düşer mi yükselir mi? (Uzman Güncel Yorumlar) 4 Nisan 2022 altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları azalır mı artar mı? 1 gram altın kaç TL?

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 04.04.2022
İzmir'de Yeşilay ve MÜSİAD bağımlılıkla ortak mücadeleyi ele aldı

İzmir'de Yeşilay ve MÜSİAD bağımlılıkla ortak mücadeleyi ele aldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 04.04.2022
Tahir Büyükhelvacıgil kimdir? Tahir Büyükhelvacıgil ne dedi?

Tahir Büyükhelvacıgil kimdir? Tahir Büyükhelvacıgil ne dedi?

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 04.04.2022
MÜSİAD İzmir, Konak'ta buluştu

MÜSİAD İzmir, Konak'ta buluştu

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 03.04.2022
MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi

MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 03.04.2022
Albaraka Türk'ün 'Dua Vakti' Hat Koleksiyonu Sergisi açıldı

Albaraka Türk'ün 'Dua Vakti' Hat Koleksiyonu Sergisi açıldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 02.04.2022
Albaraka Türk'ün 'Dua Vakti' sergisi ziyarete açıldı

Albaraka Türk'ün "Dua Vakti" sergisi ziyarete açıldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 01.04.2022
MÜSİAD İzmir, yeni üyelerle büyüyor

MÜSİAD İzmir, yeni üyelerle büyüyor

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 01.04.2022
Türk-Arap İş Zirvesi 1.600 sanayicinin katılımıyla Gaziantep'te yapılacak

Türk-Arap İş Zirvesi 1.600 sanayicinin katılımıyla Gaziantep'te yapılacak

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 01.04.2022
'Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul' projesini hayata geçiriyor

"Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul" projesini hayata geçiriyor

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 31.03.2022
MÜSİAD SAMEKS martta 54,3 puana yükseldi

MÜSİAD SAMEKS martta 54,3 puana yükseldi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 31.03.2022
MÜSİAD İzmir, KOSGEB Başkanı Kurt'u ağırladı

MÜSİAD İzmir, KOSGEB Başkanı Kurt'u ağırladı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 31.03.2022
Robokaratay Projesi kapsamındaki 'Karatay Robot Yarışması' başladı

Robokaratay Projesi kapsamındaki "Karatay Robot Yarışması" başladı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 30.03.2022
MÜSİAD'ın Taşkent'te yeni ofisi açıldı

MÜSİAD'ın Taşkent'te yeni ofisi açıldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 29.03.2022
Altın düşer mi yükselir mi? (Uzman Yorumlar) 28 Mart 2022 altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları artar mı azalır? 1 gram altın kaç lira?

Altın düşer mi yükselir mi? (Uzman Yorumlar) 28 Mart 2022 altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları artar mı azalır? 1 gram altın kaç lira?

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 28.03.2022
AK Parti'li Turan: Türkiye, yatırımcılar için en istikrarlı, en güvenli liman

AK Parti'li Turan: Türkiye, yatırımcılar için en istikrarlı, en güvenli liman

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 27.03.2022
MÜSİAD, nitelikli turizm için toplandı

MÜSİAD, nitelikli turizm için toplandı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 27.03.2022
Büyükşehirin Kayseri kariyer merkezi her yerde

Büyükşehirin Kayseri kariyer merkezi her yerde

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 26.03.2022
Türkiye ile Güney Afrika'nın ekonomik ilişkilerinin geleceği panelde ele alındı

Türkiye ile Güney Afrika'nın ekonomik ilişkilerinin geleceği panelde ele alındı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 25.03.2022
Bakan Yardımcısı Alpaslan: 'Tarihi zenginliğimiz kopyalanamaz bir değer'

Bakan Yardımcısı Alpaslan: "Tarihi zenginliğimiz kopyalanamaz bir değer"

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 25.03.2022
MÜSİAD Başkanı Asmalı, 2022'de 42 milyon turistin gelmesinin hedeflendiğini söyledi

MÜSİAD Başkanı Asmalı, 2022'de 42 milyon turistin gelmesinin hedeflendiğini söyledi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 25.03.2022
Son Dakika | Savaş ve salgının ekonomiye etkisi ele alındı

Son Dakika | Savaş ve salgının ekonomiye etkisi ele alındı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 24.03.2022
Mahmut Asmalı kimdir? MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı hayatı ve biyografisi!

Mahmut Asmalı kimdir? MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı hayatı ve biyografisi!

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 21.01.2022
Müsiad başkanı kimdir? Müsiad Başkanı Mahmut Asmalı kimdir, nereli?

Müsiad başkanı kimdir? Müsiad Başkanı Mahmut Asmalı kimdir, nereli?

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 07.01.2022
MÜSİAD nedir? MÜSİAD açılımı ne? MÜSİAD görevleri neler?

MÜSİAD nedir? MÜSİAD açılımı ne? MÜSİAD görevleri neler?

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği - 19.10.2021
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