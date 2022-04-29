Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Haberleri - Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Haber - Haberler

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Haberleri
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MÜSİAD 32. yıl dönümünde Türkiye'nin gücüne güç katanları ödüllendirecek
ATO Başkanı Baran başkentin bürokrasi, siyaset akademi ve iş dünyasını iftarda buluşturdu Açıklaması
Kırşehir'de istihdama katkı sağlayacak 21 fabrikanın inşaatı sürüyor
MÜSİAD ABD, Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar verdi
Başkan Pehlivan: "Önemli organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz"
MÜSİAD GENEL BAŞKANI ASMALI ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI HEPİMİZE YETER
ESKİŞEHİR - MÜSİAD Eskişehir Şubesi üniversite öğrencilerine iftar verdi
Bakan Varank: "Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa'nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak"
BAKAN VARANK: EVİNDE GÜYA ELEKTRİĞİ KESİLMİŞ ŞOV YAPIYOR
Bakan Mustafa Varank, MÜSİAD Karaman Şubesinin iftar programına katıldı Açıklaması
Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı
Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı
Bakan Soylu, şehidin adının verildiği caminin açılışını yaptı
MÜSİAD, Türk ve İngiliz iş insanlarını bir araya getirdi
MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden ihtiyaç sahiplerine market alışveriş kartı
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Almanya'da Türklerin karşılaştığı sorunlara değindi
Konya'da MÜSİAD üyeleri bakkalların borç defterini kapattı
Otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı
Kırşehir'de otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı
İhracatı karşılamak için üretimi artıran Tekirdağ'daki firmalar, eleman sıkıntısı çekiyor
Son dakika haberi! MÜSİAD'dan Azerbaycan'daki Ahıska Türkleri ve şehit aileleri için iftar programı
MÜSİAD, Cezayir'deki Türk ve Cezayirli iş insanlarına iftar verdi
MÜSİAD, Cezayir'deki Türk ve Cezayirli iş insanlarına iftar verdi
KAHRAMANMARAŞ - Hayırseverler 40 kişinin bakkal borcunu ödedi
Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu
İsviçre'deki Türk iş insanları MÜSİAD'ın iftarında buluştu
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, baharda tarımdaki bollukla enflasyonun düşeceğini belirtti
Son dakika haberleri: MÜSİAD İzmir Şubesi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Diyabetli çocuklar parmakları delinmekten kurtulacak
Diyabet hastası çocukların parmak uçları artık acımayacak
Samsun'da 100 diyabet hastası öğrenciye şeker ölçüm cihazı verilecek
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi Açıklaması
Altın artar mı düşer mi? (Uzman Yorumlar) 11 Nisan 2022 Pazartesi altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları azalır mı artar mı?
MÜSİAD, Zimem Defteri uygulaması ile Osmanlı'dan miras geleneği sürdürüyor
Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 10 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
Bakan Nebati'den hayat pahalılığı yorumu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
Bakan Nureddin Nebati: Türkiye'nin enflasyon oranı her ay düşecek
MÜSİAD Geleneksel İftar Programı - MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı '300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede ulaşacağız?
Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Geleneksel İftar Programı'na katıldı Açıklaması
İSTANBUL- Kurtulmuş: "Başarının şartı, iddia, irade ve ahlak sahibi insanların ortak hedefler noktasında hareket etmeyi başarmalarıdır"
Kurtulmuş: "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sadece Ukrayna ve Rusya savaşı değildir.
Malezya'da Türk iş insanları ve öğrenciler MÜSİAD iftarında buluştu
Son dakika haber: MÜSİAD Sakarya Şubesi geleneksel iftar programında buluştu
MÜSİAD Sydney'in iftarı siyaset ve iş dünyasını buluşturdu
Yabancı misyon temsilcileri MÜSİAD iftarında bir araya geldi
Batman MÜSİAD Şubesi ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi
Fuat Oktay: Ankara'da 11 bin 904 kişiye istihdam oluşturulması öngörülmektedir
Fuat Oktay: "Bölgemizde dönüşen dengelerin sunduğu fırsatlara öncülük etmenizi bekliyoruz"
Mahmut Asmalı: "MÜSİAD İdlib Köyü'nde 600 ev, sahiplerine teslim edilecek"
Altın düşer mi yükselir mi? (Uzman Güncel Yorumlar) 4 Nisan 2022 altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları azalır mı artar mı? 1 gram altın kaç TL?
İzmir'de Yeşilay ve MÜSİAD bağımlılıkla ortak mücadeleyi ele aldı
Tahir Büyükhelvacıgil kimdir? Tahir Büyükhelvacıgil ne dedi?
Albaraka Türk'ün 'Dua Vakti' Hat Koleksiyonu Sergisi açıldı
Albaraka Türk'ün "Dua Vakti" sergisi ziyarete açıldı
Türk-Arap İş Zirvesi 1.600 sanayicinin katılımıyla Gaziantep'te yapılacak
"Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul" projesini hayata geçiriyor
Robokaratay Projesi kapsamındaki "Karatay Robot Yarışması" başladı
Altın düşer mi yükselir mi? (Uzman Yorumlar) 28 Mart 2022 altın ne kadar olacak? Gram altın fiyatları artar mı azalır? 1 gram altın kaç lira?
AK Parti'li Turan: Türkiye, yatırımcılar için en istikrarlı, en güvenli liman
Türkiye ile Güney Afrika'nın ekonomik ilişkilerinin geleceği panelde ele alındı
Bakan Yardımcısı Alpaslan: "Tarihi zenginliğimiz kopyalanamaz bir değer"
MÜSİAD Başkanı Asmalı, 2022'de 42 milyon turistin gelmesinin hedeflendiğini söyledi
Son Dakika | Savaş ve salgının ekonomiye etkisi ele alındı
Mahmut Asmalı kimdir? MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı hayatı ve biyografisi!
Müsiad başkanı kimdir? Müsiad Başkanı Mahmut Asmalı kimdir, nereli?