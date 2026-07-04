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AK Parti'li Zorlu: 2028'de Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz

AK Parti'li Zorlu: 2028'de Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, MÜSİAD, UKDA ve Çerkes Derneği'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MÜSİAD VE UKDA'YI ZİYARET ETTİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki programının ardından, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti. Zorlu, daha sonra Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları (UKDA) Derneği ile Çerkes Derneği'ni ziyaret ederek, yetkililerle bir araya geldi. Programın devamında Bahçelievler'de iki taksi durağını ziyaret eden Zorlu, taksici esnafıyla sohbet etti. Zorlu, günün son bölümünde Bahçelievler 7'nci Cadde'deki iş yerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Ziyaretlerde hatıra fotoğrafı çektiren Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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