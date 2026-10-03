Bakan Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti ile bir araya geldi:

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti ile görüşmesinde, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, dış ticaret performansı ve ilerleyen döneme ilişkin hedefleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bolat, NSosyal hesabından, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkenin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini daha ileriye taşımak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bolat, "Bugün, İstanbul'da, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti ile bir araya gelerek küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri, Türkiye ekonomisinin mevcut görünümünü, dış ticaret performansımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi kapsamlı şekilde ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, küresel ticarette korumacılığın arttığı, jeopolitik gerilimlerin ve enerji piyasalarındaki belirsizliklerin dünya ekonomisini etkilediği zorlu bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Bu gelişmelerin küresel büyüme, üretim maliyetleri, tedarik zincirleri ve uluslararası ticaret üzerindeki yansımalarını yakından takip ettiklerini aktaran Bolat, Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

"İhracatımızda 10,5 milyar dolarlık artış sağladık"

Bolat, Türkiye ekonomisinin tüm bu küresel ve bölgesel zorluklara rağmen büyümesini kesintisiz devam ettirdiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2026 yılının ikinci çeyreğinde kaydettiğimiz yüzde 2,3'lük büyümeyle ekonomimiz, son 24 çeyrektir başka bir ifadeyle 6 yıldır aralıksız büyüme başarısını sürdürmüştür. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 706 milyar dolara ulaşırken, istihdamımız 32,5 milyon kişiyi aşmış, işsizlik oranımız yüzde 7,8 ile son 40 ayın en düşük seviyelerindeki tek haneli seyrini korumuştur. Dış ticaretimizde de üretim ve ihracat kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2026 yılının ocak-eylül döneminde ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artırarak 211 milyar dolara yükselttik. İlk 9 ayda ihracatımızda 10,5 milyar dolarlık artış sağladık."

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllıklandırılmış bazda 117,6 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını vurgulayan Bolat, hizmetler ihracatının 2025'te 124,9 milyar dolara yükselmesi ve 63 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermesinin, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendiren önemli gelişmeler arasında yer aldığını da dikkati çekti.

Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 409 milyar doları aşmasını beklediklerini de belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda, ihracatımızı daha yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir yapıya kavuşturmak, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak, yeni pazarlara açılmalarını desteklemek, yeşil ve dijital dönüşümlerini hızlandırmak ve ülkemizin küresel ticaretten aldığı payı artırmak temel önceliklerimizdir. Nazik davetleri ve ev sahiplikleri dolayısıyla MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti'ne teşekkür ediyor, ülkemizin üretim, yatırım ve ihracat hedeflerine katkı sunan iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz istişarelerin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA