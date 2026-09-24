MÜSİAD EXPO 2026'da yabancı iş insanları yeni pazarlar için görüşmeler yaptı

MÜSİAD EXPO 2026 kapsamındaki ikili iş görüşmelerine katılan yabancı iş dünyası temsilcileri, fuarın sadece Türkiye ile değil, farklı ülkelerden şirketlerle de temas kurarak dünyaya açılma imkanı sunduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026, ikinci gününde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcileri çeşitli etkinliklerde buluşturmaya devam ediyor.

Fuar kapsamında Ticaret Bakanlığı öncülüğünde oluşturulan ikili iş görüşmeleri alanında, Türkiye'den katılımcı firmalar ile farklı ülkelerden gelen alıcılar ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

Görüşmelerde katılımcılar, faaliyet gösterdikleri sektörler, ürün ve hizmetleri ile yatırım ve ticaret imkanlarına ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Firmaların yeni pazarlara ulaşması ve uluslararası ticari bağlantılarını geliştirmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, potansiyel işbirliği fırsatları da ele alındı.

B2B (Şirketten Şirkete) görüşmeleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Lagos Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Chinyere Almona, fuarın sunduğu geniş network sayesinde sadece Türk firmalarıyla değil farklı ülkelerden şirketlerle de ticari bağlar kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Afrika pazarının büyüklüğüne dikkati çeken Almona, kara kıtanın sunduğu fırsatlara ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye'ye geldiğimizde Türk şirketlerine Afrika ile temas kurmaları ve Afrika'daki devasa pazarı keşfetmeleri için bir platform sunmuş oluyoruz. Bugün bu fuarda bulunmaktan beklentim, işletmelerle bağlantı kurabilmek. Burada Afrika ve Nijerya ile ilgilenen birkaç işletmeyle tanıştım ve iletişim bilgilerimizi paylaştık. İrtibatta kalacağız ve onlara Nijerya'da yatırım yapma, Nijeryalılarla iş yapma fırsatı sunabileceğimizden emin olacağız. Bu etkinlikten çıkmasını beklediğim sonuç tam olarak bu."

Almona, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkilerin iyi durumda olduğunu ancak daha da geliştirilebileceğini vurgulayarak, Nijerya'nın Afrika'daki en büyük pazar konumunda bulunduğunu ve Türkiye'nin bölgeyle iş yapmak için devasa bir fırsata sahip olduğunu belirtti.

Ticari potansiyelin harekete geçirilmesi için serbest dolaşımın önemine değinen Almona, vize politikaları ve başvuru süreçlerinin iş insanları için kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de deneyimli çok şirket var

Bulgaristanlı iş insanı Valentin Valchev de MÜSİAD EXPO 2026'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek fuarın yeni ortaklıklar kurmak açısından büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Çelik sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve sadece metal ticaretiyle sınırlı kalmayıp imalat ve işleme süreçlerini de kapsayan bir yapı kurmayı hedeflediklerini belirten Valchev, "Türkiye'de bu konuda deneyime sahip birçok şirket var. Bu nedenle, bu tür şirketlerle tanışmayı, tecrübelerinden faydalanmayı ve işimizi geliştirmemize yardımcı olmalarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İş insanlarının daha fazla bir araya gelmesi gerekiyor"

Lübnan merkezli bir bilgi teknolojileri şirketinin genel müdürü İbrahim Shatila da fuarın önceki yıllara kıyasla çok daha büyük bir organizasyona ve katılımcı profilinde sahip olduğunu vurguladı.

Shatila, Türk ve yabancı iş dünyası temsilcilerinin daha sık bir araya gelmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İş insanlarının daha fazla bir araya gelmesi gerekiyor. Türkiye'de veya Lübnan'da birlikte buluşan iş grupları olmalı. Bunun daha sık ve daha spesifik olması gerektiğini düşünüyorum. Diyelim ki bilgisayar şirketlerinin bir araya gelmesi veya başka sektörlerin kendi aralarında buluşması gibi. Hepsi tek bir heyette toplanmış farklı sektörlerden oluşan karma bir yapıda kalmamalı."

Kaynak: AA