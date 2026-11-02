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MÜSİAD Afyonkarahisar, ATSO'da Mavi Liste'yi destekledi, Kırmızı Liste tepki gösterdi

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MÜSİAD Afyonkarahisar Şubesi, ATSO seçimleri öncesi Mahmut Önder Artuk'un adaylığını ve Mavi Liste'yi desteklediğini açıkladı. Kırmızı Liste'deki Vedat Yeşildağ ve beraberindekiler, kurumun tek liste yanında konumlandırılmasına, sosyal medyada yoruma kapatılmasına tepki gösterdi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yaklaşan seçimleri öncesi MÜSİAD'ın tek bir adayı desteklediği yönündeki açıklamaları kentteki iş dünyasını karıştırırken, MÜSİAD'ın desteklediği adayın karşısında olan iş adamları açıklama ile birlikte açıklamanın sosyal medyada yoruma kapatılmasına tepki gösterdi.

MÜSİAD Afyonkarahisar Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Önder Artuk'un ATSO başkan adaylığı ile 'Mavi Liste'nin desteklendiği duyuruldu. Açıklamada, şehrin ekonomik gelişimi ve iş dünyasının güçlenmesi adına Artuk ve ekibinin yanında olunduğu ifade edildi.

Açıklamanın ardından MÜSİAD üyesi ve ATSO seçimlerinde 'Kırmızı Liste'de yer alan Vedat Yeşildağ ve beraberindeki karşıt liste yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Yeşildağ, kişisel tercihlerin kurumsal kimlikten ayrı tutulması gerektiğini belirterek, MÜSİAD çatısı altında farklı listeleri destekleyen üyelerin de bulunduğunu ifade etti.

Destek kararına değil, kurumun tek bir listenin yanında konumlandırılmasına itiraz ettiğini belirten Yeşildağ, karar alınırken Kırmızı Liste'de yer alan üyelerin görüşlerinin sorulup sorulmadığını gündeme getirdi.

Yeşildağ, MÜSİAD'ın bütün üyelerinin ortak çatısı olduğunu vurgulayarak, kurumda birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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