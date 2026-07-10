Bakan Işıkhan: Ortak Hedefimiz Yatırım, İstihdam, Üretim ve İhracat

MÜSİAD GENEL İDARE KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MÜSİAD'ın 112'nci Genel Kurul İdare Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, iş dünyasının paydaşları olarak ortak hedeflerinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde sürdürdükleri kalkınma hamlelerini başarıya ulaşmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin, bölge coğrafyamızın ve dünyanın; insan haklarından, diplomasiye, finanstan ticarete kadar birçok hususta ciddi sınavlardan geçtiği bir dönemde, Türkiye olarak, hem beka, hem de kabuğumuzu kırarak gerçek potansiyelimizi ortaya koyma mücadelesi veriyoruz. Bir taraftan siyasi ve ekonomik istikrarı muhafaza ederken, diğer yandan da küresel meselelerde daha etkin ve daha kararlı adımlar atabilmek için büyümeye çalışıyoruz. Bu sebeple, yerli ve milli kalkınma sürecini başarıyla yürüttüğümüz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüdüğümüz bu dönemde, birlik ve beraberliğimiz, birbirimizden aldığımız güç, her zamankinden daha büyük anlamlar ifade etmektedir. Özellikle, bölge coğrafyamızın maruz kaldığı kaos, zulüm, akıtılan kan ve göz yaşı düşünüldüğünde, barışın, huzurun ve kardeşliğin teminatı olan Türkiye'nin sahip olduğu hem maddi hem de manevi kapasite, büyük önem arz etmektedir. Çalışma hayatı başta olmak üzere, iç cephemizi sağlam tutacak her alanda, el ele vermeye, ortak akılla hareket etmeye, her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız. Bu çerçevede, iş dünyasının paydaşları olarak ortak hedefimiz; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde sürdürdüğümüz kalkınma hamlelerini başarıya ulaştırmaktır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; Türkiye; ekonomik büyüme ve iş gücü göstergelerinde önemli gelişmeler kaydetmeye devam etmektedir. Son yıllarda üst üste yaşadığımız pek çok hadisenin olumsuz etkisine rağmen sarsılmadan son 23 çeyrektir istikrarla büyüyen ekonomimiz, artan istihdam ve işgücü rakamlarımız; birlikte atacağımız daha nice kararlı adımların habercisi niteliğindedir. Bu anlayışla, yatırımlarımızı, istihdam ve nitelikli işgücünü artıracak girişimleri desteklemeye, çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözümüne katkı sunacak her türlü proje ve programı hayata geçirmeye devam ediyoruz. İşverenlerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere 'Türkiye Yüzyılını inşa etme yolunda ben de varım' diyen herkesin yanında olmayı sürdürüyoruz."

'HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR UMUT KAYNAĞI OLDU'

Malatya'nın bereketli topraklarıyla, dünyaca meşhur kayısısıyla, güçlü sanayi altyapısıyla, ihracat potansiyeliyle ve üretmeye devam eden müteşebbis insanıyla Türkiye'nin kalkınma hikayesinde müstesna bir yere sahip olduğunu kaydeden Bakan Işıkhan, "Tarih boyunca ticaret yollarının kavşak noktalarından biri olan bu kadim şehir, bugün de emeği, alın terini ve üretimi önceleyen anlayışıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Asrın felaketinin en ağır şekilde etkilediği illerimizden biri olmasına rağmen, Malatya'nın yeniden ayağa kalkma iradesi, üretimden ve yatırımdan vazgeçmeyen iş insanlarımızın azmi ve hemşerilerimizin güçlü dayanışması hepimiz için büyük bir umut kaynağı olmuştur. Devletimiz ile milletimizin omuz omuza verdiği bu süreçte, Malatya'nın yeniden eski gücüne kavuşacağına ve çok daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğine yürekten inanıyorum. Deprem bölgesi genelinde olduğu gibi, şehirleşmeden çalışma hayatına kadar attığımız adımlarla çok şükür yaraları sarmayı ve bölgeyi hızla yeniden eski canlılığına kavuşturmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

İSTİHDAM VE İŞ GÜCÜNE İLİŞKİN VERİLERİ PAYLAŞTI

Malatya'daki istihdam ve iş gücüne katılım oranlarına ilişkin rakamları paylaşan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Çalışma hayatına ilişkin veriler de, uyguladığımız politikaların sahadaki karşılığını açıkça ortaya koymaktadır. Malatya'nın da içinde yer aldığı TR-B1 Bölgesi'nde istihdam oranı yüzde 46,8; iş gücüne katılım oranı yüzde 52 seviyesindedir. Malatya'da istihdamın yüzde 53,5'i hizmetler; yüzde 34,2'si sanayi ve yüzde 12,3'ü tarım sektöründe gerçekleşmektedir. İŞKUR aracılığıyla; 2002 yılından bugüne kadar; toplam 188 bin vatandaşımızın, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladık. İstihdamın niteliğini artırmak amacıyla yürüttüğümüz aktif iş gücü programlarından bugüne kadar; 90 bin 757 vatandaşımız yararlanmıştır. Bunların 36 bin 623'ü mesleki eğitim kurslarına, 47 bin 405'i ise işbaşı eğitim programlarına katılmıştır. Özel politika gerektiren gruplara yönelik çalışmalarımız kapsamında; İş Kulübü hizmetlerimizden; 4 bin 678 vatandaşımız faydalanmış, Toplum Yararına Programlar kapsamında ise bugüne kadar; 58 bin 606 kişiye geçici gelir desteği sağlanmıştır. Çalışanlarımızı zor dönemlerde yalnız bırakmadık. Bugüne kadar kısa çalışma ödeneği kapsamında; 52 bin 87 vatandaşımıza 440 milyon liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik. Deprem sonrasında yalnızca Malatya'da 14 bin 132 vatandaşımıza 126 milyon lirayı aşan kısa çalışma ödeneği desteği sağladık. Yine işsizlik ödeneği kapsamında, 84 bin 380 vatandaşımıza yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira ödeme yaptık. Sosyal güvenlik alanında da önemli bir gelişme kaydettik. Malatya'da 2002 yılında; 110 bin 644 olan aktif sigortalı sayısı, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 227 bin 31'e yükselmiş, böylece son 24 yılda yüzde 105'in üzerinde artış sağlanmıştır. İlimizde bugüne kadar faaliyet gösteren iş yerlerimiz için sağladığımız teşviklerden bugüne kadar; 52 bin 994 işyeri yararlanmış, verilen destek tutarı ise 7,5 milyar lirayı aşmıştır. Bütün bu rakamlar; üretimi, istihdamı ve sosyal güvenliği birlikte güçlendiren politikalarımızın, Malatya'da da somut sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bundan sonra da yatırımın, üretimin ve istihdamın yanında olmaya, çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Verdiğimiz desteği ve güvenimizi boşa çıkarmayan, ülkemizin ve milletimizin gücüne ve geleceğine güvenerek elini taşın altına koymaktan çekinmeyen iş dünyamızın tüm temsilcilerine, sizlere, teşekkür ediyorum. Özellikle, ülkemizin sadece yerli ve milli kalkınmasında değil, aynı zamanda hak, adalet ve demokrasi mücadelesinde de her daim en ön safta yer alan Anadolu sermayesinin temsilcisi MÜSİAD'ın desteklerine yakından şahidiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine sizlerle birlikte, Türkiye Yüzyılı idealimiz istikametinde aynı dayanışma ruhu ve aynı kararlılıkla omuz omuza yürümeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu noktada, geçmişin ekonomik ve sosyal badirelerine büyük bir azimle göğüs germiş ve bu hususta derin bir tecrübeye sahip MÜSİAD'lı kardeşlerimize ve Malatyalı hemşerilerimize gönülden inanıyor ve güveniyoruz. MÜSİAD yerli ve milli duruşuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en vefalı yol arkadaşlarımızdan birisi olmaya devam edecektir."

Recep BAĞDAT-Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı