Haberler

Adana'da "Ekonomi ve Finans Zirvesi" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da MÜSİAD öncülüğünde düzenlenen zirvede iş dünyası, halka arz ve sermaye piyasaları ele alındı.

Adana'da düzenlenen "Ekonomi ve Finans Zirvesi"nde iş dünyasına ilişkin konular ele alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi öncülüğünde organize edilen zirve, Adana Ticaret Odasının konferans salonunda yapıldı.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, programın açılışında, zirvenin iş insanlarının bilgilendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Bayram, "Adana'dan bir yıl içinde iki firmamız halka arz edildi. Onları tebrik ediyorum. İnşallah faydalı bir toplantı olacaktır." dedi.

MÜSİAD Adana Şube Başkanı Ömer Tekdemir de selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra ekonomist Hakan Çalışkantürk'ün moderatörlüğünü üstlendiği zirvede konuşmacılar, ekonomik gelişmeler ve beklentiler, patronlar ve denetim, sermaye piyasaları ile halka arz konularında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış

Sözün bittiği yer! Cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmışlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer mesajı

Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı

Duran bombasının pimini çektiler! Bu iş tamam

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
Tamirci alacak tartışmasında müşterisi yaktı

Tamirci alacak tartışmasında müşterisi yaktı
Sivas'ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi

5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi