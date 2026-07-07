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Bayburt'ta "Bu Yaz Camideyim Projesi" devam ediyor

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Bayburt'ta MTTB ve MÜSİAD iş birliğiyle düzenlenen 'Bu Yaz Camideyim Projesi', çocuklara cami sevgisi kazandırmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaz boyunca devam ediyor.

Bayburt'ta Milli Türk Talebe Birliğince hayata geçirilen "Bu Yaz Camideyim Projesi", yoğun ilgiyle sürüyor.

Proje, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt Şubesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) iş birliğinde, İl Müftülüğünün koordinasyonunda kentteki çeşitli camilerde gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında çocuklara cami sevgisi kazandırılması, cami kültürünün tanıtılması ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla çeşitli eğitim, kültür ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.

MTTB İl Başkanı Yunus Emre Camadan, projeye destek veren kurum, din görevlileri, hayırseverler ve gönüllülere teşekkür ederek, yaz boyunca çocuklarla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

MÜSİAD İl Başkanı Mert Tosun da projenin çocukların camiyle bağ kurmalarına ve manevi gelişimlerine katkı sağladığını aktararak, değer odaklı çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
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