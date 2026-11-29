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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilen sunumda, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü seyretmeye devam ettiği belirtilerek, TCMB'nin altın rezervlerinin oynak sermaye hareketlerine karşı ek koruma sağladığı ifade edildi.

Karahan'ın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Londra'da düzenlenen Avrupa Genel İdare Kurulu (GİK) kapsamında yatırımcılara yaptığı "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum paylaşıldı.

Sunumda, dezenflasyonun sürdüğü ancak dezenflasyon sürecinin arz yönlü koşulların etkisiyle bir miktar yavaşladığı belirtildi.

ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası yaşanan enerji şoku nedeniyle artan enerji fiyatlarının bu yıl enflasyon üzerinde önemli bir etki yarattığı ifade edilen sunumda, enerji fiyatlarının jeopolitik gelişmelere bağlı olarak oynak bir seyir izlediği kaydedildi.

Savaş sonrası Türkiye'de devreye alınan Eşel Mobil Sistemi ile akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin sınırlandığına dikkati çekilen sunumda, enerji başta olmak üzere arz kısıtları sürerken, navlun maliyetlerinin de yüksek seyrettiği aktarıldı.

Sunumda, gıda enflasyonunun arz koşullarındaki iyileşmeyle gerilemesine rağmen oynak seyrettiği belirtilerek, hizmet sektöründe dezenflasyonun devam ettiği vurgulandı.

Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirginleşti

Hizmet fiyatlarındaki yıllık enflasyonun gerilediği kaydedilen sunumda, ulaştırma ve haberleşme kalemlerinin, kira ve eğitim enflasyonundaki düşüşün etkisini kısmen sınırladığı bilgisi paylaşıldı.

Sunumda, kira enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin belirginleştiği aktarıldı.

Güçlü ters rüzgarlara rağmen talep koşullarının temel mallarda dezenflasyonu desteklediği bildirilen sunumda, enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret edildi.

Sunumda, enflasyon beklentilerinin ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektirdiği kaydedildi.

Yavaşlayan talep koşullarının enflasyonist baskıları hafiflettiğinin altı çizilen sunumda, yüksek frekanslı göstergelerin iç talepteki zayıf seyrin sürdüğünü teyit ettiği bildirildi.

Sunumda, kapasite kullanım oranının ılımlı düzeyde atıl kapasiteye işaret ettiği aktarılarak, kredi büyümesinin son dönemde gerilediği ve bireysel kredi büyümesinde de belirgin düşüş görüldüğü ifade edildi.

TCMB sunumunda, dış talepteki zayıflamaya rağmen Türkiye'nin ihracatında güçlü seyrin devam ettiği vurgulandı.

Cari açık olumsuz dış koşullara rağmen sınırlı kaldı

Enerji ithalatı artarken altın ve enerji dışı ithalatın yataya yakın seyrettiği ifade edilen sunumda, turizm gelirlerinin önceki yıl seviyesinin hafif üzerinde seyrettiği bilgisi yer aldı.

Sunumda, Türkiye'nin cari açığının olumsuz dış koşullara rağmen sınırlı kaldığı belirtildi.

TCMB'nin finansal piyasa gelişmeleri ve politika tepkilerine yer verilen sunumda, "Şokların niteliğine göre, farklı politika tepkileri gereklidir. TCMB, araçlarını proaktif şekilde kullanmaktadır. Hedefe yönelik önlemler, para politikası duruşunu desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sunumda, jeopolitik gerilime yönelik tepkiler kapsamında birincil etkileri sınırlamak için Eşel Mobil Sistemi'nin devreye alındığı, ikincil etkileri sınırlamak için para politikasında sıkılaşmaya gidildiği ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlamak için rezerv yönetiminin sağlandığı belirtildi.

Böylece, Türkiye'nin para politikasının sıkı kaldığı kaydedilen sunumda, fon piyasasındaki gelişmelere yönelik tepkiler kapsamında piyasa işleyişini desteklemek için zamanlı likidite tedbirleri alındığı ve finansal istikrar risklerini sınırlamak için makroihtiyati adımlar atıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sunumda, küresel satış dalgasına karşı tepkiler açısından fiyat istikrarına yönelik riskleri sınırlamak için rezerv tamponlarının kullanıldığı, döviz likiditesini güçlendirmek için aktif altın rezerv yönetiminin sağlandığı ve TL talebini desteklemek için para politikasında sıkılaşmaya gidildiği bildirildi.

Yurt içi yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü seyretmeye devam ettiğinin altı çizilen sunumda, altın fiyatları ve risk iştahındaki dalgalanmanın rezervlere yansıdığı ve TCMB'nin altın rezervlerinin oynak sermaye hareketlerine karşı ek koruma sağladığı vurgulandı.

Kaynak: AA