Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır OSB’ye ziyaret

(DİYARBAKIR) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile birlikte Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Ziyarette Diyarbakır sanayisinin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan OSB Başkanı Mustafa Fidan, çözüm sürecinin oluşturduğu pozitif atmosferin sanayicilerde büyük bir heyecan yarattığını belirtti. Fidan, sürecin siyasal boyutu ile birlikte ekonomik ayağın da eş zamanlı ve güçlü biçimde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Sanayicilerin en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu belirten Fidan, yüksek faiz oranlarının üretim ve yatırım kararlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Yakın zamanda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Diyarbakır'da gerçekleştirilen finans zirvesine de değinen Fidan, bölge sanayisinin ihtiyaçlarına uygun özel kredi paketlerinin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Üretimin sürdürülebilirliği ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi için sanayicilere uygun koşullarda, uzun vadeli ve erişilebilir finansman imkanları sağlanmasını isteyen Fidan, mevcut sanayicilerin yaşadığı finansman sıkıntılarının çözülmesinin yanı sıra yeni yatırımların da güçlü biçimde teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Mustafa Fidan ayrıca bölge kentlerinin yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması için pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini vurgulayarak, üretimin güçlendirilmesi, yatırım ortamının geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik destek talebinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİ İÇİN DİYARBAKIR ÇAĞRISI

Ziyarette Diyarbakır'ın savunma sanayi yatırımlarından daha fazla pay almasının da kentin sanayi geleceği açısından önemli bir fırsat olduğu değerlendirildi. Savunma sanayine yönelik yatırımların Diyarbakır'a kazandırılması, OSB'deki üretim altyapısının çeşitlendirilmesi ve kentin yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır'ın mevcut sanayi altyapısı, geniş üretim alanları ve gelişen iş gücü potansiyeliyle savunma sanayisinin tedarik zincirinde daha güçlü bir konuma gelebileceğine dikkat çekildi.

Ziyaretin ardından Bilal Erdoğan, Vali Murat Zorluoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Başkan Mustafa Fidan ve OSB yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bazı fabrikaları ziyaret etti.

Heyet, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak fabrikaların faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: ANKA