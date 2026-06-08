Haberler

MÜSİAD 2. Bölge Kimya Sektör Kurulu toplantısı Dalaman'da gerçekleştirildi

MÜSİAD 2. Bölge Kimya Sektör Kurulu toplantısı Dalaman'da gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MÜSİAD Kimya Sektör Kurulu Toplantısı, Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda bölgenin üretim potansiyeli, tarımsal ürünlerin katma değerli hale getirilmesi ve kimya sektöründeki iş birliği fırsatları ele alındı.

MÜSİAD Kimya Sektörü Başkanı Emre Baş ve başkan yardımcılarının katılımlarıyla, MÜSİAD 2. Bölge şube üyelerinin iştirak ettiği Kimya Sektör Kurulu Toplantısı MÜSİAD Muğla Şubesi'nin ev sahipliğinde Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi.

Verimli geçen toplantıda, bölgenin sahip olduğu üretim potansiyeli, ürün çeşitliliği ve kimya sektörünün mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, sektörün geleceğine yönelik yatırım fırsatları ve iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunurken, sektörün gelişimine katkı sağlayacak projeler ve yeni iş alanları hakkında görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Toplantıda, özellikle bölgede yetiştirilen narenciye ve benzeri değerli tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi konusu öne çıktı. Bu ürünlerin kozmetik sektöründe değerlendirilmesi ve yeni kullanım alanlarının oluşturulmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı kapsamında ayrıca üyeler tarafından hazırlanan proje sunumları dinlenerek, hayata geçirilebilecek çalışmalar ve ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Karşılıklı istişare ortamında gerçekleşen toplantının, bölgedeki kimya sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yeni iş birliklerinin önünü açması hedefleniyor.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Aykaç yaptığı değerlendirmede, "Üretim, yatırım ve ihracat odaklı çalışmalara büyük önem veriyoruz. Sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin Türkiye'nin üretim gücüne ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Jhon Duran Galatasaray'a! Kritik maddeyi masaya koydular

Galatasaray'a hayırlı olsun! Kritik maddeyi masaya koydular
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayında olay sözler: Artık delirdiğini düşünüp...
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim

Kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor