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MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, Bakan Bolat'a yönelik iddiaları iftira olarak niteledi

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MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Özdemir, Bakan Bolat'ın ayrıntılı açıklaması ve sunduğu belgelerin iddiaların dayanaksız olduğunu, hatta iftira boyutuna vardığını gösterdiğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Özdemir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, MÜSİAD'ın 37 yıldır Türkiye'nin geleceği için çalışan, kalkınmayı üretim ve ticarette gören, temelinde helal kazanç anlayışı bulunan bir iş dünyası teşkilatı olduğunu belirtti.

Bu anlayış doğrultusunda, geçmiş dönem MÜSİAD genel başkanlarından olan ve bugün Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ömer Bolat hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin kamuoyuna karşı sorumlulukları gereği görüşlerini paylaşma ihtiyacı duyduklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün yaşananlar, Sayın Bakan'ı hedef aldığı kadar toplumumuzun ihtiyaç duyduğu doğru, dürüst ve temiz siyaset anlayışını da hedef almaktadır.

Sayın Ömer Bolat hakkında dün akşam ortaya atılan iddialar karşısında Sayın Bakan'ın yaptığı ayrıntılı açıklama ve sunduğu belgeler, bu iddiaların dayanaksız olduğunu, hatta iftira boyutuna vardığını açıkça gözler önüne sermektedir. Sayın Bakan'ın şahsına yöneltilen suçlamalar karşısında gösterdiği şeffaf yaklaşım, MÜSİAD ailesi olarak uzun zamandır şahidi olduğumuz dürüstlüğünün en güzel numunesidir. Ümidimiz, bu yaklaşımın toplumun tüm kesimleri için bir ölçü ve emsal teşkil etmesidir."

Özdemir, kamuoyu vicdanında derin bir yara oluşturan sürecin şeffaflıkla yürütülmesini ve yaşananların gerçek sorumlularının hesap vermesini MÜSİAD olarak desteklediklerini vurgulayarak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ancak bu tür mesnetsiz suçlamalarla itibar suikastı yapmak, içinden geçtiğimiz dönemde toplumun adalet ve hakkaniyet arayışını sulandıracak, doğru ile yanlışı birbirine karıştıracaktır.

MÜSİAD olarak bugüne kadar, varlığımızın temelini oluşturan helal kazanç anlayışımıza aykırı hareket eden hiç kimseyi aramızda barındırmadığımız gibi, bundan sonrasında da barındırmayacağımızı, ancak doğruluk ve dürüstlüğüne şehadet ettiğimiz hiçbir yol arkadaşımızın iftiralara kurban edilmesine de müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna beyan ederiz."

Kaynak: AA
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