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Asgari ücretin ardından işveren kesiminden yeni talep

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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranını yüzde 30 seviyesine çekmesini talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapıldığı duyurdu. Zammı yetersiz bulanlar yeni asgari ücrete tepki gösterirken; işveren kesimi yeni asgari ücreti değerlendirdi.

MÜSİAD'DAN YENİ TALEP

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da 2025 yılı için yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, hayırlı olması temennisinde bulunurken; yeni bir talepleri olduğunu ifade etti.

Asmalı, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranını yüzde 30 seviyesine çekmesini takdirlerine arz ediyoruz. Bu düzenlemenin hem iş dünyamız, hem de vatandaşlarımız için önemli bir destek sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin ardından işveren kesiminden yeni talep
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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