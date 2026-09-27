AACC Başkanı, Katarlı şirketlerin Türk pazarına yatırım yapmayı sevdiğini söyledi

FAHRİ AKSÜT/UĞUR ASLANHAN - Asya-Arap Ticaret Odası (AACC) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Saad Al Dabbagh, Katarlı yatırımcılar için Türkiye'nin güvenli bir pazar olduğunu belirterek, "Özellikle yeni nesil ve yeni Katarlı şirketler, Türk pazarına yatırım yapmayı seviyorlar." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) 23-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı, farklı sektörlerden üreticileri, lider markaları ve uluslararası alıcıları buluşturdu.

Fuara katılan AACC Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Saad Al Dabbagh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğüne dikkati çekerek, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika'nın yanı sıra Arap dünyasından da fuara çok sayıda katılımın olduğunu söyledi.

Katar ile Türkiye arasındaki ticari bağların derinliğine değinen Dabbagh, iki ülkenin kardeşlik temelinde güçlü işbirliği içinde hareket ettiğini vurguladı.

Katar pazarında çok sayıda Türk şirketinin yer aldığını, aynı şekilde Katarlı iş insanlarının da Türkiye'de önemli iş faaliyetlerinde bulunduğunu ifade eden Dabbagh, şöyle konuştu:

"Bu da bu pazarın ticaret için çok uygun olduğu anlamına geliyor. Aksi takdirde kimse istikrarsız bir pazara gelmez. İki ülke çok yakın çalışıyorlar. Türk ve Katarlı iş insanları arasında daha fazla ağ ve bağlantı görmeyi umuyorum. Halihazırda birçok iş grubu var ama biz daha fazla ve daha aktif olmasını bekliyoruz."

Katarlı yatırımcılar Türkiye'ye ilgi gösteriyor

Dabbagh, Türkiye'nin Katarlı yatırımcılar için güvenli ve ilgi gören bir pazar olduğunu, Katarlıların tatil tercihlerinde bile Türk şehirlerinin öne çıktığını belirtti.

Türkiye'nin zengin sektör deneyimine ve genç Katarlıların Türk pazarının geleceğine olan inancına da değinen Dabbagh, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle yeni nesil ve yeni Katarlı şirketler, Türk pazarına yatırım yapmayı seviyorlar. Tatillerini Türkiye'de geçirmeyi seviyorlar. Bu da Türkiye'yi ve bu pazarı çok sevdikleri anlamına geliyor. Ayrıca Katarlı yatırımcılar ve Katarlı iş insanları, Türkiye'yi farklı alanlarda büyük tecrübeye sahip olan bir ülke olarak görüyorlar. Bu yüzden Katar'da ticaret, gıda, inşaat, medikal ve eğitim başta olmak üzere farklı iş sektörlerinde büyük Türk şirketlerini görüyorsunuz. Bu da Katar'da Türk şirketleri için büyük bir pazar olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden yakında Katar'da Katarlı ve Türk şirketler arasında bir fuar yapmayı umuyorum."

Kaynak: AA