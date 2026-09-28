Haberler

Türkiye-İtalya maçı için Bursa'ya giden iş insanı İsmail Ağırbaş, kalp krizinden hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye-İtalya maçı için Bursa'ya giden iş insanı İsmail Ağırbaş, kalp krizinden hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Aksaraylı iş insanı İsmail Ağırbaş, Türkiye-İtalya maçını izlemek için gittiği Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti. MÜSİAD Nürnberg-Nordbayern Başkan Yardımcısı olan evli ve iki çocuk babası Ağırbaş, yarın Aksaray'da toprağa verilecek.

  • Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Aksaraylı iş insanı İsmail Ağırbaş, Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti.
  • Ağırbaş, MÜSİAD Nürnberg-Nordbayern Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi ile Ecomax inşaat firmasının sahibiydi.
  • Evli ve iki çocuk babası olan Ağırbaş'ın cenazesi yarın Aksaray Somuncu Baba Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Somuncu Baba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Aksaraylı genç iş insanı İsmail Ağırbaş, Türkiye- İtalya maçını izlemek için gittiği Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Ağırbaş'ın cenazesi, yarın Aksaray'da toprağa verilecek.

MÜSİAD Nürnberg-Nordbayern Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Ecomax adlı inşaat firmasının sahibi Aksaraylı genç iş insanı İsmail Ağırbaş, Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İSTANBUL'DAN MAÇ İÇİN BURSA'YA GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre Ağırbaş, MÜSİAD Nürnberg-Nordbayern Başkanı Tahir Aksu ile iş görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a gitti. İstanbul'daki görüşmenin ardından Türkiye-İtalya maçını izlemek için Bursa'ya geçen 37 yaşındaki Ağırbaş, burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

YARIN AKSARAY'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Ağırbaş'ın vefatı, ailesi, yakınları ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Ağırbaş'ın cenazesi yarın Aksaray Somuncu Baba Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Somuncu Baba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı BM'de çocukların dijital güvenliğini gündeme taşıdı

Dijital tehlike kapıda: Dünya liderlerinin eşleri çocuklara ses oldu

Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna pişman oldu

Geç gelen şöhretin acı gerçeği! Ünlü olduğuna bin pişman oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müjde Uzman yeni yaşını kutladı! Paylaşımı dikkat çekti

Yeni yaşına kraliçe gibi girdi! Ünlü oyuncunun pozları beğeni topladı
Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi

Leao sonradan girdi, takımı 3 puanı kaptı

Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş

Fon krizinde yeni isim! 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

7 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay! Kimlikler belli oldu
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı

Aziz Başkan dediğini yaptı!
“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü

Restoranda akılalmaz görüntü! Soyunmaya başlayınca ortalık karıştı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Fener'in eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı