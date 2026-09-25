Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 369 firmanın katıldığı MÜSİAD EXPO 2026'yı gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 369 firmanın katıldığı MÜSİAD EXPO 2026'yı gezdi
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nı üçüncü gününde ziyaret ederek 4. salonda katılımcılarla bir araya geldi. İstanbul Fuar Merkezi'nde 18 sektörden 369 firmanın katıldığı fuarda Bolat, firma temsilcileriyle görüştü ve bir traktörü inceledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nı ziyaret etti.

Farklı sektörlerden güçlü üreticileri, lider markaları ve uluslararası alıcıları bir araya getiren ve Türkiye ile bölgenin en kapsamlı karma ticaret etkinlikleri arasında yer alan fuar, üçüncü gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda 18 sektörden 369 firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Üretim, sanayi, makine, gıda, tarım, inşaat, yapı malzemeleri, otomasyon ve enerji gibi birçok sektörden firmalar, ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. Savunma sanayisi şirketlerinin de ürünlerini sergilediği etkinlikte bazı ülkelerin de tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Ticaret Bakanı Bolat da fuarın üçüncü gününde etkinlik alanını ziyaret etti.

Fuarda bir süre kalan Bolat, makine, otomotiv, savunma sanayisi, metal, enerji ve bilgi teknolojileri şirketleri ile yurt dışı katılımcıların yer aldığı 4. salonda katılımcılarla bir araya geldi.

Fuar alanındaki şirket temsilcileriyle sohbet ederek ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi alan Bolat, ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Bolat, bir stantta bulunan traktöre binerek ürün hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
Endonezya'da öğrencisine cinsel saldırıdan hüküm giyen öğretmen gizlice tahliye edildi! Mağdurlar onu hâlâ cezaevinde sanıyordu

Hâlâ cezaevinde sanıyorlardı! Gizli kamera onu bayramda yakaladı
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
Birevim'den kritik açıklama! Emlak Katılım'a devirde resmi süreç başladı

Binlerce kişinin beklediği açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

Tarihler değişti! Fikstüre İspanya ayarı
Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı
İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...

Dursun Özbek'e bu görüntü soruldu! Cevabı çok net oldu
Greenwood otelden ayrılma kararı aldı! Yeni adresi şaşırttı

Greenwood'un yeni evi ortaya çıktı! Tam 10 oda 2 salon
Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası

"Sevgilime yan baktın" deyip kabusu yaşattı
Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

Gerdek sahnesinde yataktan düştü