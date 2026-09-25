Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 369 firmanın katıldığı MÜSİAD EXPO 2026'yı gezdi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nı ziyaret etti.

Farklı sektörlerden güçlü üreticileri, lider markaları ve uluslararası alıcıları bir araya getiren ve Türkiye ile bölgenin en kapsamlı karma ticaret etkinlikleri arasında yer alan fuar, üçüncü gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda 18 sektörden 369 firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Üretim, sanayi, makine, gıda, tarım, inşaat, yapı malzemeleri, otomasyon ve enerji gibi birçok sektörden firmalar, ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. Savunma sanayisi şirketlerinin de ürünlerini sergilediği etkinlikte bazı ülkelerin de tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Ticaret Bakanı Bolat da fuarın üçüncü gününde etkinlik alanını ziyaret etti.

Fuarda bir süre kalan Bolat, makine, otomotiv, savunma sanayisi, metal, enerji ve bilgi teknolojileri şirketleri ile yurt dışı katılımcıların yer aldığı 4. salonda katılımcılarla bir araya geldi.

Fuar alanındaki şirket temsilcileriyle sohbet ederek ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi alan Bolat, ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Bolat, bir stantta bulunan traktöre binerek ürün hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA