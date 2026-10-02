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Bilal Erdoğan, Akçakoca'da Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti

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Bilal Erdoğan, Akçakoca'da Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti
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MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in davetiyle Akçakoca'ya gelen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Erdoğan, okulda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in daveti üzerine Akçakoca'ya geldi.

Bilal Erdoğan, Akçakoca programı kapsamında ilk olarak Burhan Özdemir'in annesinin adını taşıyan Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrenciler tarafından karşılanan Bilal Erdoğan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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