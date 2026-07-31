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MÜSİAD SAMEKS temmuzda 49,4 puan oldu

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda bir önceki aya göre 5,1 puan artarak 49,4 seviyesine yükseldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda bir önceki aya göre 5,1 puan artarak 49,4 seviyesine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, temmuzda geçen aya göre 5,1 puan artarak 49,4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 3,8 puan artarak 48,3'e, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 7,7 puan artış kaydederek 53,5 seviyesine yükseldi.

Hizmet sektöründe iş hacmi, girdi alımları, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam alt endekslerinin tamamı önceki aya göre artış gösterdi.

Böylelikle mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi temmuzda 49,4 puan seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA
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