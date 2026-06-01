Haberler

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül: "Büyüme verileri Türkiye'nin ekonomik gücünü ortaya koyuyor"

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül: 'Büyüme verileri Türkiye'nin ekonomik gücünü ortaya koyuyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüyerek kesintisiz büyüme serisini 23 çeyreğe taşıdı. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, verilerin üretim, ticaret ve ihracat kapasitesinin güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesi ve kesintisiz büyüme serisini 23'üncü çeyreğe taşıması iş dünyasında olumlu karşılandı. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, açıklanan verilerin Türkiye'nin üretim, ticaret ve ihracat kapasitesinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesi ve kesintisiz büyüme serisini 23'üncü çeyreğe taşıması iş dünyasında olumlu yankı buldu. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, açıklanan büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akgül, yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 639 milyar dolara ulaşmasının Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek, bu başarının ülkenin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirdiğini ifade etti. Mal ve hizmet ihracatında kaydedilen yüzde 12,7'lik artışın reel sektör açısından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Akgül, ihracat odaklı büyümenin sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıdığını kaydetti. MÜSİAD Antalya Şubesi olarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Akgül, iş dünyasının büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Sürdürülebilir büyümenin kalıcı hale gelmesi için yatırım ortamını güçlendirecek politikaların önemine dikkat çeken Akgül, önümüzdeki dönemde yatırım iştahını artıracak uygulamaların ekonomik büyümeyi daha da destekleyeceğini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı
Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

ABD'li yayıncıyı dolandıran taksici hayatının cezasını yedi!
İran sınırında erkek cesedi bulundu

Jandarma ve komando birlikleri İran sınırında buldu
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı

Tahran'ın kararı piyasaları fena vurdu
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor

Yeni parti kuruyorlar

5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor