MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül: 'Büyüme verileri Türkiye'nin ekonomik gücünü ortaya koyuyor'

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesi ve kesintisiz büyüme serisini 23'üncü çeyreğe taşıması iş dünyasında olumlu yankı buldu. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, açıklanan büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akgül, yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 639 milyar dolara ulaşmasının Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek, bu başarının ülkenin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirdiğini ifade etti. Mal ve hizmet ihracatında kaydedilen yüzde 12,7'lik artışın reel sektör açısından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Akgül, ihracat odaklı büyümenin sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıdığını kaydetti. MÜSİAD Antalya Şubesi olarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Akgül, iş dünyasının büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Sürdürülebilir büyümenin kalıcı hale gelmesi için yatırım ortamını güçlendirecek politikaların önemine dikkat çeken Akgül, önümüzdeki dönemde yatırım iştahını artıracak uygulamaların ekonomik büyümeyi daha da destekleyeceğini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı