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Düzce’de dost meclisi buluşması gerçekleştirildi

Düzce’de dost meclisi buluşması gerçekleştirildi
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MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi Programı, üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi Programı, üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda EXPO 2026 Fuarı'na ilişkin hazırlıklar ele alındı.

MÜSİAD Düzce Şubesi üyeleri, Dost Meclisi Programı kapsamında bir araya geldi. Buluşmada, üyeler arasında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. Programda konuşan Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, 23-26 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı hakkında üyelere bilgi verdi. Fuarda stant açarak yer alacak Düzce üyeleri de fuar kapsamında gerçekleştirilecek programlar ve hazırlık süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Düzce'den iş dünyası temsilcilerinin uluslararası ticaret bağlantılarını geliştirmesine katkı sağlaması beklenen fuar farklı sektörlerden firmaları bir araya getirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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