Haberler

SEDDK, MÜSİAD'ın "Belirsizlik Döneminde Finansal Yönetim Çalıştayı"na katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SEDDK Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, MÜSİAD çalıştayında katılım sigortacılığının belirsizlik dönemlerindeki rolü, sektör gelişimi ve yabancı sermaye potansiyeline ilişkin sunum yaptı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, MÜSİAD Hizmetler ve Finans Sektör Kurulu tarafından düzenlenen "Belirsizlik Döneminde Finansal Yönetim Çalıştayı"na katıldı.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Hizmetler ve Finans Sektör Kurulu tarafından, MÜSİAD Genel Merkezi'nde belirsizlik döneminde finansal yönetimi konu alan bir çalıştay düzenlendi.

Sigortacılık, katılım finans, sermaye piyasaları, e-ticaret, perakende, gayrimenkul ve lojistik sektörlerinden temsilcilerin katılım sağladığı çalıştayda, belirsizlik dönemlerinde finansal yönetim ve risklere karşı dayanıklılığın artırılması konuları ele alındı.

SEDDK Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, sektör-kamu işbirliğinin güçlendirilmesi hedefi kapsamında çalıştaya katılarak katılım sigortacılığının belirsizlik dönemlerindeki stratejik rolüne ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, jeopolitik ve finansal krizler karşısında katılım sigortacılığının sunduğu imkanlar, sektörün ülkemizdeki gelişimi, ürün çeşitliliği, reel sektör açısından taşıdığı potansiyel ve yabancı sermayenin ülkemize yönelmesine sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

Ayrıca çalıştay sonrasında hazırlanacak sonuç raporunda yer alabilecek temel başlıklar ile katılım sigortacılığının geleceğine yönelik stratejik hedeflere ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Kadın hakimi vuran savcıya mahkemeden 15 yıl hapis: Duruşmada dikkat çeken sözler

Hakimi vuran savcının cezası belli oldu
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu

Dünya Kupası maskotu sandı, kimliklerini öğrenince şoke oldu
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme

Erdoğan'dan olay benzetme
Amasya'da tarihi keşif! 130 yıldır kayıp 'Yitik Türk Lalesi' yeniden ortaya çıktı

Herkes aradı, bir kapıcı buldu!