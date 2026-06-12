SEDDK, MÜSİAD'ın "Belirsizlik Döneminde Finansal Yönetim Çalıştayı"na katıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, MÜSİAD Hizmetler ve Finans Sektör Kurulu tarafından düzenlenen "Belirsizlik Döneminde Finansal Yönetim Çalıştayı"na katıldı.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Hizmetler ve Finans Sektör Kurulu tarafından, MÜSİAD Genel Merkezi'nde belirsizlik döneminde finansal yönetimi konu alan bir çalıştay düzenlendi.

Sigortacılık, katılım finans, sermaye piyasaları, e-ticaret, perakende, gayrimenkul ve lojistik sektörlerinden temsilcilerin katılım sağladığı çalıştayda, belirsizlik dönemlerinde finansal yönetim ve risklere karşı dayanıklılığın artırılması konuları ele alındı.

SEDDK Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, sektör-kamu işbirliğinin güçlendirilmesi hedefi kapsamında çalıştaya katılarak katılım sigortacılığının belirsizlik dönemlerindeki stratejik rolüne ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, jeopolitik ve finansal krizler karşısında katılım sigortacılığının sunduğu imkanlar, sektörün ülkemizdeki gelişimi, ürün çeşitliliği, reel sektör açısından taşıdığı potansiyel ve yabancı sermayenin ülkemize yönelmesine sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

Ayrıca çalıştay sonrasında hazırlanacak sonuç raporunda yer alabilecek temel başlıklar ile katılım sigortacılığının geleceğine yönelik stratejik hedeflere ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.