Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de MÜSİAD'la imzalanan protokol okul birincilerini ödüllendirecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de MÜSİAD'la imzalanan protokol okul birincilerini ödüllendirecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de MÜSİAD Düzce Şubesi ile iki iş birliği protokolü imzalandı. Protokollerle ihtiyaç sahibi ailelere ve yeni doğan bebeklere destek verilecek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren merkez ilçedeki resmi liselerde okul birincisi olan öğrenciler ödüllendirilecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas'ın olurlarıyla, MÜSİAD Düzce Şubesi ile iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı. Protokollerle ihtiyaç sahibi ailelere ve yeni doğan bebeklere destek sağlanması, liselerde okul birincisi olan öğrencilerin ise ödüllendirilmesi için iş birliği yapıldı.

Düzce'de ailelerin sosyal yönden desteklenmesi ve eğitimde akademik başarının teşvik edilmesi amacıyla iki önemli iş birliği hayata geçirildi. Vali Mehmet Makas'ın olurlarıyla, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile MÜSİAD Düzce Şubesi arasında "Aileye Bereket, Bebeğe Destek Projesi" İş Birliği Protokolü, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MÜSİAD Düzce Şubesi arasında ise "Eğitimde Başarı Ödülleri" iş birliği protokolü imzalandı.

Aileye Bereket, Bebeğe Destek Projesi kapsamında ailelere rehberlik ve sosyal destek hizmetleri sunulması, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Eğitimde Başarı Ödülleri protokolüyle ise 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren Düzce Merkez ilçedeki resmi liselerde okul birincisi olan öğrencilerin ödüllendirilmesi planlanıyor. Her yıl kurumların ortak kararıyla belirlenecek ödüllerle öğrencilerin akademik başarılarının teşvik edilmesi ve gençlerin eğitim hedeflerine ulaşma motivasyonlarının artırılması sağlanacak.

Protokol kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların koordinasyonunu ve okul birincilerinin belirlenmesine ilişkin resmi süreçleri yürütecek. MÜSİAD Düzce Şubesi ise ödüllerin finansmanı ve temini başta olmak üzere programın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak. Ayrıca iki kurumun temsilcilerinden oluşan ortak yürütme komisyonu kurulacak.

Vali Makas'tan hayırlı olsun mesajı

Vali Mehmet Makas, imzalanan protokollerin ailelere, öğrencilere, eğitim camiasına ve tüm Düzcelilere hayırlı olmasını diledi.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, ise "Bir ülkenin geleceğine yapılabilecek en değerli yatırımın insana, eğitime ve aileye yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla hem ailelerimizin yanında olmayı hem de gençlerimizin başarılarını desteklemeyi önemsiyoruz. Bu iş birliklerinin hayata geçirilmesine katkı sunan Valimiz Mehmet Makas'a ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İş birlikleriyle ailelerin sosyal destek hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi, bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilerin akademik başarılarının ödüllendirilerek teşvik edilmesi amaçlanıyor. Eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğini de güçlendirmesi beklenen çalışmaların, Düzce'de toplumsal dayanışmaya ve gençlerin geleceğine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı

Vasiyet tartışmalarına ne diyeceği merak konusuydu: İlk kez konuştu
Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştü
Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam

Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay

Tutuklanan öğretmenle ilgili olay iddia
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş

Fakıbaba'yı zora sokacak belge! Söyledikleriyle yaptığı çelişti
Mide bulandıran manzara! 15 ton bozuk et için akılalmaz savunma

Denetimde mide bulandıran manzara