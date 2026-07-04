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Belçika'nın Türkiye Büyükelçisi Çamlıhemşin Belediyesini ziyaret etti

Belçika'nın Türkiye Büyükelçisi Çamlıhemşin Belediyesini ziyaret etti
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Belçika'nın Türkiye Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, MÜSİAD Başkanı ve beraberindeki heyetle birlikte Çamlıhemşin Belediyesini ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ile Belçika arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği imkanları ele alındı.

Belçika'nın Türkiye Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, MÜSİAD Başkanı ve beraberindeki heyet, Çamlıhemşin Belediyesini ziyaret etti. Çamlıhemşin Belediyesinde gerçekleşen ziyarette, Türkiye ile Belçika arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi, kurumlar arası iş birliği imkanları ve hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

ULUSLARARASI TEMAS ÇAMLIHEMŞİN'DE GERÇEKLEŞTİ

Belçika'nın Türkiye Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, MÜSİAD Başkanı ve beraberindeki heyetle birlikte Çamlıhemşin Belediyesine ziyarette bulundu. Ziyarette, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK PROJELER ELE ALINDI

Çamlıhemşin Belediyesinde yapılan görüşmede kurumlar arası iş birliği imkanları üzerinde duruldu. Taraflar, hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesine yönelik konularda istişarelerde bulundu.

BELEDİYEDEN ZİYARET AÇIKLAMASI

Çamlıhemşin Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belçika'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Hendrik Van De Velde'yi, MÜSİAD Başkanı ve beraberindeki kıymetli heyeti belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Gerçekleştirilen ziyarette dostluk, iş birliği ve ortak çalışmalar üzerine verimli istişarelerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Büyükelçi Hendrik Van De Velde, MÜSİAD Başkanı ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür edilerek, bu anlamlı buluşmanın Türkiye ile Belçika arasındaki dostluk bağlarının ve kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Haber: Yavuz Günay

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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