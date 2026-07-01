MÜSİAD'dan Fas'a iş gezisi: İnşaat sektöründe yeni fırsatlar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu tarafından, Türk iş dünyasının Fas pazarındaki fırsatları yerinde değerlendirmesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve sektör temsilcileri arasında yeni işbirliği kanallarının oluşturulması amacıyla Fas İş Gezisi programı gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 22–25 Haziran'da MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Ömer Kandemir başkanlığında MÜSİAD Fas Şube Başkanı Hasan Eminoğlu ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Fas İş Gezisi Programı, 25 kişilik heyet ile Rabat ve Kazablanka'da kapsamlı temaslara sahne oldu.

Program kapsamında diplomatik ziyaretler, kamu kurumları nezdinde görüşmeler, ticaret odası temasları ve Türkiye–Fas İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü B2B iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Heyet, programın Rabat ayağında Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ı Büyükelçilik konutunda ziyaret etti. Ziyarette, MÜSİAD'ın Türkiye'de ve uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalar ile İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu'nun faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Ömer Kandemir ise Türk inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün üretim gücü, ihracat kapasitesi, teknik tecrübesi ve uluslararası pazarlardaki etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye ile Fas arasındaki ticari ilişkiler son dönemde ivme kazandı"

Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ise Fas pazarına ilişkin heyetle önemli bilgiler paylaşırken, görüşmede Türkiye ile Fas arasındaki ticari ilişkilerin son dönemde ivme kazandığı, özellikle inşaat ve yapı malzemeleri alanında ülkede önemli proje ve yatırım fırsatlarının bulunduğu ifade edildi.

Büyükelçi Kılıç, Faslı iş insanlarının Türkiye'ye, Türk firmalarına ve Türk ürünlerine yönelik olumlu algısının pazara giriş açısından önemli bir avantaj sunduğunu vurgulayarak, Fas'ın Avrupa, Afrika ve Latin Amerika pazarlarına erişim noktasında stratejik bir konuma sahip olduğu ve sahip olduğu serbest ticaret anlaşmalarıyla bölgesel ticaret açısından güçlü bir merkez niteliği taşıdığını belirtti.

Rabat temasları kapsamında MÜSİAD heyeti, Fas Yatırım Bakanlığı bünyesindeki yatırım ofisi yetkilileriyle de bir araya gelirken toplantıda, Fas'ın yabancı yatırımcılara sunduğu stratejik avantajlar, yatırım destekleri, teşvik mekanizmaları ve öncelikli sektörlere yönelik politikaları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Özellikle altyapı, şehirleşme, konut ve bölgesel kalkınma projeleri çerçevesinde inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün önemli fırsatlar barındırdığı değerlendirilirken, Türk firmalarının üretim kabiliyeti, proje geliştirme tecrübesi ve kaliteli ürün arzıyla Fas pazarında daha etkin bir konuma gelebileceği vurgulandı.

Programın Kazablanka ayağında ise Türkiye–Fas İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü B2B İş Görüşmeleri düzenlendi. Geniş katılımla gerçekleştirilen programa Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Rabat ve Kazablanka Ticaret Müşavirleri, Kazablanka Ticaret, Sanayi ve Hizmetler Odası yönetimi ve üyeleri, Türk ve Faslı iş insanları ile sektör temsilcileri katıldı.

"Türkiye'den 18 firma, yaklaşık 100 Faslı iş insanı ile bir araya geldi"

Açılış bölümünde gerçekleştirilen protokol konuşmalarında Türkiye ile Fas arasındaki güçlü ticari bağlara, iki ülke iş dünyası arasındaki tamamlayıcı potansiyele ve inşaat-yapı malzemeleri sektöründe geliştirilebilecek yeni işbirliklerine dikkat çekildi.

Fas'ın bölgesel pazarlara erişim noktasındaki stratejik konumu ile Türk firmalarının üretim kalitesi, ihracat tecrübesi ve proje kabiliyeti programda öne çıkan başlıklar arasında yer alırken B2B görüşmeleri kapsamında Türkiye'den 18 firma, yaklaşık 100 Faslı iş insanı ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde Türk firmaları ürün ve hizmetlerini doğrudan potansiyel müşterilere tanıtma imkanı bulurken, Faslı iş insanları da Türkiye'nin inşaat ve yapı malzemeleri alanındaki güçlü üretim kapasitesini yakından tanıdı. Görüşmelerde distribütörlük, tedarik, proje ortaklığı, ihracat, ithalat ve uzun vadeli ticari işbirliği imkanları değerlendirildi.

Program esnasında Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ve Ticaret Müşavirleri, Türk katılımcı firmaların masalarını ziyaret ederek firmaların faaliyet alanları, ihracat hedefleri ve Fas pazarına yönelik beklentileri hakkında bilgi alırken bu ziyaretler, Türk firmaları açısından pazara yönelik kurumsal destek ve motivasyon bakımından önemli bir değer oluşturdu.

Kazablanka temasları kapsamında ise MÜSİAD heyeti, Kazablanka Ticaret, Sanayi ve Hizmetler Odası Başkanlığına da resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede, MÜSİAD ile Kazablanka Ticaret, Sanayi ve Hizmetler Odası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, iki kurumun üyeleri arasında daha etkin bir ticari eşleştirme mekanizması oluşturulması ve sektörel işbirliği alanlarının artırılması üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Taraflar, firma eşleştirme çalışmalarının güçlendirilmesi, bölgesel ve sektörel taleplerin karşılıklı olarak paylaşılması ve potansiyel iş birliklerinin kurumsal bir zeminde takip edilmesi konusunda ortak irade ortaya koydu.

22–25 Haziran'da gerçekleştirilen MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Fas İş Gezisi, Türk iş dünyasının Fas pazarındaki varlığını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olurken program boyunca gerçekleştirilen diplomatik temaslar, kamu kurumları nezdindeki görüşmeler, ticaret odası ziyaretleri ve B2B iş görüşmeleri Fas'ın Türk firmaları için yalnızca bir hedef pazar değil, aynı zamanda Afrika, Avrupa ve Latin Amerika'ya açılan stratejik bir ticaret ve yatırım merkezi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Türk inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün üretim kalitesi, esnek tedarik kabiliyeti, rekabetçi ürün çeşitliliği ve uluslararası proje tecrübesi, Faslı iş insanları tarafından ilgiyle karşılanırken gerçekleştirilen temaslar, iki ülke arasında yeni ticari ortaklıkların kurulması, mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi ve sektör bazlı işbirliklerinin somut projelere dönüşmesi açısından güçlü bir zemin hazırladı.