Haberler

Türkiye'de yatırımda yeni dönem

Türkiye'de yatırımda yeni dönem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MÜSİAD Düzce Şubesi yönetimi, Köln'de düzenlenen 'Türkiye'ye Yatırımda Yeni Dönem' paneline katılarak yeni vergi ve yapılanma fırsatlarını değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi yönetimi, MÜSİAD NRW Köln tarafından T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi destekleriyle düzenlenen ' Türkiye'ye Yatırımda Yeni Dönem Yurtdışında Yerleşik Şirketler İçin Yeni Vergi ve Yapılanma Fırsatları' paneline katıldı.

Köln'de gerçekleştirilen ve iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren program kapsamında gerçekleştirilen açılış ve selamlama konuşmalarının ardından, MÜSİAD NRW Diplomatik İlişkiler Başkanı Muhammed Karagöz, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katılımcılara hitap etti.

Etkinlikte ayrıca T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirilirken, panelin yönetimini MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir üstlendi.

Gerçekleştirilen panelde; konuşmacılar Türkiye'ye yatırım fırsatları, yeni vergi düzenlemeleri ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin yapılanma süreçlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundular.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam "MÜSİAD Düzce Şubesi olarak, üyelerimizin uluslararası ticaret ve yatırım alanındaki vizyonunu geliştirecek bu tür organizasyonlarda yer almaya ve ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sağlayacak çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya Düzce'den Başkan Özgür Sağlam, yönetimi Metin Şişman, Görkem Özdemir, Fikret Kurt, Ersoy Mutlu, Ahmet Özdemir ve Cengizhan Veziroğlu katılım sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"Arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, iki başkanın kalemini kırdı
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan sert yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi
Avustralya'da Türkiye maçı öncesi sürpriz imza

Türkiye maçı öncesi sürpriz imza!
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice'nin ailesi tazminat kazandı; ölünce de borçlu çıktı

Önce tazminat kazandılar, kızları ölünce hacizlik oldular
Güney Kore'nin kahramanı oldu! Beşiktaşlı Oh'tan attığı golle ilgili itiraf

Beşiktaşlıların ardından ülkesinin de kahramanı olmuştu! Bomba itiraf
Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi

Alacağı için akrabasını vuran sanığın mahkemedeki sözleri pes dedirtti
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?