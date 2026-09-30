Haberler

MÜSİAD SAMEKS eylülde 1 puan artışla 51,3 seviyesine yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS Bileşik Endeksi, eylülde önceki aya göre 1 puan artışla 51,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 2,8 puan artışla 50,9'a çıkarken Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 3,8 puan azalışla 47,7'ye geriledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), eylülde geçen aya göre 1 puan artarak 51,3 seviyesinde gerçekleşti.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in eylül ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak 51,3 oldu.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 2,8 puan artışla 50,9 seviyesinde gerçekleşirken Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 3,8 puan azalışla 47,7'ye geriledi.

Hizmet sektöründe iş hacmi, girdi alımları, stoklar ve tedarikçilerin teslim süresi alt endekslerinde önceki aya göre artış kaydedilirken, istihdam alt endeksinde ise gerileme gerçekleşti.

Sanayi sektöründe ise üretim, yeni siparişler, girdi alımları, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam alt endekslerinin tamamında düşüş kaydedildi.

Alt endekslerdeki bu gelişmeler, eylül ayında hizmet sektöründe aktivite görünümünün iyileşerek 50 referans değerinin üzerine çıktığını, sanayi sektöründe ise önceki aya göre belirgin bir ivme kaybı yaşandığını gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin eylül ayında 51,3 puan seviyesinde gerçekleşmesi, ekonomik aktivitede ılımlı bir ivmelenme yaşandığına işaret etti.

Alt sektörler itibarıyla hizmet sektöründeki aktivitenin 50 referans değerinin üzerine çıkarak sınırlı genişleme bölgesine geçtiği, sanayi sektöründeki aktivitenin ise bunun altına gerileyerek sınırlı daralma bölgesine geçtiği görüldü.

Kaynak: AA
Yemen'de savaş kızıştı! Husilere 24 saatte 414 operasyon

24 saat içinde 414 operasyonla sarsıldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gonca Vuslateri'den sürpriz karar! Hesaplarını kapattı

Yeni dizisiyle ekranlara dönmüştü! Gonca Vuslateri'nden radikal karar
Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti
Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ekran başına geçenler mest oldu! Dün gece nefesler kesildi

İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor

İstanbulluları hayatından bezdiren koku polisi harekete geçirdi
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı

Mikrofon uzatılan göçmenin tecavüz yorumu ülkeyi ayağa kaldırdı
Çekicide kumandalı düzenek yakalandı! Takografı kandıran sürücü ve araç sahibine 555 bin TL ceza

Kumandayla takografı kandırıyordu! Faturası 555 bin lira oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresiz nafaka kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 38 yıldır devam eden uygulama tarih oldu