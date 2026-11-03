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MÜSİAD Gaziantep Şubesi, GİBTÜ TTO ile Ar-Ge protokolü imzaladı

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MÜSİAD Gaziantep Şubesi, GİBTÜ TTO ile Ar-Ge protokolü imzaladı
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MÜSİAD Gaziantep Şubesi ile GİBTÜ TTO A.Ş. arasında Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle MÜSİAD üyelerinin Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji ihtiyaçları akademik bilgiyle buluşacak; gençlerin staj ve mesleki gelişimi desteklenecek.

Gaziantep iş dünyasının Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji ihtiyaçları akademik bilgi birikimi ve teknoloji transferi hizmetleriyle buluşacak. MÜSİAD Gaziantep Şubesi ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (GİBTÜ TTO) arasında, Gaziantep iş dünyasının Ar-Ge, inovasyon, ürün ve süreç geliştirme kapasitesini desteklemek ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu ile GİBTÜ Rektörü ve GİBTÜ TTO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından imzalanan protokol ile MÜSİAD üyesi işletmelerin ihtiyaçlarının üniversitenin akademik bilgi birikimi, araştırma altyapısı ve teknoloji transferi hizmetleriyle buluşturulması hedefleniyor.

MÜSİAD üyelerinin teknoloji ve ar-ge ihtiyaçları belirlenecek

Protokol kapsamında MÜSİAD Gaziantep üyesi işletmelerin Ar-Ge, yenilikçilik ve teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik farkındalık ve ihtiyaç analizi çalışmaları gerçekleştirilecek. Üye işletmeler ile akademik personel ve üniversitenin araştırma altyapıları arasında eşleştirme toplantıları düzenlenecek; firma ve laboratuvar ziyaretleriyle akademik bilgi ile sanayi tecrübesinin bir araya getirilmesi sağlanacak.

Proje geliştirme ve teknoloji transferine destek

İş birliği çerçevesinde MÜSİAD üyesi işletmelerin kalkınma ajansları, Avrupa Birliği ve diğer ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanabilmelerine yönelik bilgilendirme ve proje geliştirme faaliyetleri yürütülecek. Fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, lisanslama ve ticarileştirme konularında farkındalık eğitimleri düzenlenirken ortak seminer, çalıştay, panel, proje pazarı ve teknoloji günleri gibi etkinliklerle üyeler ile akademik çevreler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması amaçlanıyor.

Gençlerin iş dünyasına katılımı desteklenecek

Protokolün önemli başlıklarından birini de öğrencilerin mesleki gelişimi ve iş hayatına hazırlanması oluşturuyor. Bu doğrultuda öğrencilerin staj, işletmede mesleki eğitim, bitirme projeleri ve sanayi odaklı tez çalışmaları kapsamında MÜSİAD üyesi işletmelerle bir araya getirilmesi planlanıyor. Girişimcilik ve mentorluk faaliyetlerinin de destekleneceği iş birliği kapsamında MÜSİAD üyelerinin mentör, jüri üyesi veya konuşmacı olarak akademik ve girişimcilik faaliyetlerine katkı sunması öngörülüyor.

"Üniversite-sanayi iş birliğini somut çalışmalarla güçlendireceğiz"

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, üniversite-sanayi iş birliğinin Gaziantep'in üretim gücü, rekabet kapasitesi ve teknolojik gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti. İmzalanan protokolün MÜSİAD üyesi işletmelerin ihtiyaçları ile üniversitenin akademik ve teknolojik imkanlarını bir araya getireceğini ifade eden Özdurdu, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji alanındaki çalışmaların desteklenmesinin yanı sıra gençlerin iş hayatına hazırlanmasına yönelik faaliyetlere de önem verdiklerini vurguladı. Üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğini somut projelere dönüştürerek Gaziantep'in üretim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Özdurdu, protokolün şehrin sanayi ve ticaret hayatına önemli katkılar sunmasını temenni etti.

"Akademik bilgiyi sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturacağız"

GİBTÜ Rektörü ve GİBTÜ TTO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversitelerin bilimsel bilgi üretmenin yanı sıra bu bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme sorumluluğu taşıdığını ifade etti. Üniversite-sanayi iş birliğinin araştırma altyapılarının etkin kullanılması, yenilikçi projelerin geliştirilmesi ve teknolojinin ticarileştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Demir, MÜSİAD Gaziantep ile gerçekleştirilen iş birliğinin akademik bilgi birikiminin sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Rektör Demir'e plaket takdimi

Protokol imza programının sonunda MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu tarafından GİBTÜ Rektörü ve GİBTÜ TTO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şehmus Demir'e plaket takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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