Ersin Tatar: Kıbrıs, Türkiye'nin Güvenliği İçin Hayati Önem Taşıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı KKTC Yatırım ve Ticaret Fırsatları İstişare Toplantısı'nda, KKTC'nin Türkiye için önemine değinerek, "Kıbrıs sadece oradaki 3 bin 800 kilometre toprağımızla değil, aynı zamanda mavi vatanda deniz yetki alanlarımızla karasularımızla kıta sahanlığımızla ekonomik hazır bölge haklarımızla hem de bunun üstündeki gök vatanla Türkiye Cumhuriyeti'nin de selameti güvenliği ve geleceği bakımından çok önemli bir vatandır" dedi.

"KKTC Yatırım ve Ticaret Fırsatları İstişare Toplantısı", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, KKTC ile Türkiye arasındaki yatırım, ticaret ve iş birliği imkanları ele alındı. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği programda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yatırım potansiyeli, ekonomik fırsatları ve iş insanlarına sunduğu avantajlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

"MÜSİAD, iş dünyasında bizlerin temsilcisidir"

Dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren MÜSİAD'ın önemli bir kuruluş olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "MÜSİAD bizim için önemli bir kuruluş. Çünkü hem Kıbrıs'ta hem de dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteriyor. Avustralya'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya ve Amerika'ya gittim. Her yerde MÜSİAD mensupları bizlere yakınlık gösterdi, ilgi ve alaka sundu. MÜSİAD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin, dünyanın farklı bölgelerindeki iş dünyasında bir bakıma temsilcisidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, son yarım asrın önemli bir başarı hikayesidir. Çünkü yok olma noktasından döndük.1983 yılında Rauf Denktaş'ın ilan ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının egemen varlığı, kendi siyasi, ekonomik ve kültürel mücadelesiyle ayrı bir halk ve devlet sahibi olma hakkına sahip olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir" dedi.

"Önceki yıllarda bu kadar güçlü mesajlar verilmemişti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması gerektiğini tüm dünyaya duyurduğunu ifade eden Tatar, "1983'ten bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Benim Cumhurbaşkanlığım döneminde de tanıtım faaliyetleri olağanüstü bir başarıyla yürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle Türk dünyasında ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti adına KKTC'nin tanınması gerektiği, Kıbrıs Türk halkıyla ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önem taşıdığı vurgulandı. Kıbrıs Türk halkının 63 yıldır yaşadığı mağduriyetlerin ve ambargoların sona ermesi gerektiği yönündeki güçlü mesajlar tüm dünyaya duyuruldu. Daha önceki yıllarda bu kadar güçlü mesajlar verilmemişti" dedi.

"Kıbrıs, Türkiye'nin güvenliği açısından büyük önem taşıyor"

Kıbrıs'ın Türkiye için stratejik önemine dikkat çeken Tatar, "Kıbrıs sadece 3 bin 800 kilometrekarelik toprağımızdan ibaret değildir. Aynı zamanda Mavi Vatan'daki deniz yetki alanlarımız, karasularımız, kıta sahanlığımız, ekonomik haklarımız ve Gök Vatan ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği, selameti ve geleceği açısından son derece önemlidir. Bu nedenle her zaman söylüyorum, ana vatan, yavru vatan, Mavi Vatan ve Gök Vatan olarak dört vatan anlayışıyla geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeliyiz" ifadelerini kullandı.

"KKTC'de turizm, eğitim ve tarım ön planda"

Küresel gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Tatar, "Dünyada savaşlar ve çeşitli ekonomik sorunlar yaşanıyor. Temennimiz bu sıkıntıların aşılmasıdır. Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları ve yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmelere uyum sağlaması, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin de ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Kıbrıs denildiğinde ilk akla gelen sektör turizmdir. Bunun yanında eğitim ve tarım da önemli alanlardır. Türkiye'den getirilen su, KKTC için büyük bir kazanım olmuştur. Nüfusumuz ve turist sayımız artıyor. Anamur'daki Alaköprü Barajı'ndan deniz altından taşınan su hem içme suyu ihtiyacını karşılamakta hem de tarımsal üretime önemli katkı sağlamaktadır. Turizm, üniversiteler, eğitim, tarım, hafif sanayi ve teknoloji alanlarında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Son yıllarda İngiltere, Avustralya ve diğer ülkelerde yaşayan çok sayıda Kıbrıs Türkü, elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi değerlendirmek üzere ülkeye geri dönmektedir" dedi.

"Kıbrıs davası milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir"

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu ise konuşmasında, "Söz konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve onu hakkıyla temsil eden sizin gibi tecrübeli bir devlet adamı olunca, böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Kıbrıs davası milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu uğurda hem Kıbrıs Türk halkı hem de Türk askeri büyük bedeller ödemiştir. Dolayısıyla Kıbrıs, bizim için bir emanet ve gönül bağıdır. Bugün burada bir istişare ortamı oluşturduk. Aralarında inşaat, gıda ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarımızın da bulunduğu katılımcılarla bir araya geldik. KKTC'nin geleceğine ilişkin vizyonunuzu ve iş dünyasının yatırım ile ticaret fırsatlarına yönelik beklentilerini dinlemek bizler için son derece kıymetlidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı