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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Çankaya'da bazı STK'leri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Çankaya'da bazı STK'leri ziyaret etti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, MÜSİAD Ankara Şubesi, UKDA ve Çerkes Derneği'ni ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi, Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları (UKDA) ve Çerkes Derneğini ziyaret etti.

Zorlu, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldiği partililerle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

MÜSİAD'ın Ankara Şubesine gelen Zorlu, burada Şube Başkanı Fatih Bilal Yülek ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Yülek, derneğin faaliyetleri hakkında Zorlu'ya bilgi verdi.

Zorlu ve beraberindeki partililer, daha sonra UKDA'yı ziyaret etti.

Buradan Çerkes Derneğine geçen Zorlu, dernek faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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