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SAMEKS Ağustos'ta 50,3'e Yükseldi

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MÜSİAD SAMEKS bileşik endeksi, ağustosta 0,8 puan artışla 50,3 oldu. Sanayi sektörü 2 puan azalışla 51,6'ya gerilerken, hizmet sektörü 0,2 puan düşüşle 48,1'e indi. Aktivitelerde yatay görünüm ve sanayide sınırlı ivme kaybı gözlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ağustosta bir önceki aya göre 0,8 puan artarak 50,3 seviyesine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ağustosta geçen aya göre 0,8 puan artarak 50,3 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 0,2 puan azalarak 48,1'e, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 2 puan azalış kaydederek 51,6 seviyesine geriledi.

Hizmet sektöründe iş hacmi ve tedarikçilerin teslim süresi alt endekslerinde önceki aya göre artış kaydedilirken sanayi sektöründe tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam alt endekslerinde yükseliş gerçekleşti.

Alt endekslerdeki gelişmeler, ağustosta hizmet sektöründeki aktivite görünümünün yatay seyrettiğine, sanayi sektöründe ise önceki aya göre sınırlı bir ivme kaybı yaşandığına işaret etti.

Kaynak: AA
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