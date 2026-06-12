Genç MÜSİAD 56. Genel İdare Kurulu Toplantısı Trabzon'da yapıldı

Trabzon'da, Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (Genç MÜSİAD) 56. Genel İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon'un turizmin, kültürün ve medeniyetin başkenti olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın kurulduğu günden itibaren her zaman elif gibi duran bir sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan Şahin, "Ülkenin birliği ve bütünlüğünden yana hep tavır almıştır, kıymet ve değer üretmiştir." dedi.

TBMM Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise Trabzon'un son yıllarda gelişen, büyüyen illerinden biri olduğunu belirtti.

Genç MÜSİAD'ın önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizen Karaismailoğlu, üretime ve istihdama katkı vermenin önemini vurguladı.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bugün 30 bin kilometreyi aşmış yol ağı, 58 havalimanıyla teknolojinin, inovasyonun gelişmesi yönünde katkı vermeye çalışıyor. İnşallah sizler de bu güçlü alt yapının üzerine ihtiyaç duyulan sektörlerde üretimler yaparak ülkemizin ihracatına, üretimine katkı sağlayacaksınız. Türkiye son 20 yılda çok önemli eşikleri aşmıştır. İnşallah bundan sonra da sizlerin vermiş olduğu destekle Türkiye büyümeye devam edecektir."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda gençlere büyük görev düştüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımız, 21. yüzyıl Türkiye'sinin ekonomik kalkınma mottosunu ortaya koymuştur. Bu hedef doğrultusunda üretim, yatırım, istihdam ve ihracat parametreleri üzerine kurulu bir ekonomik modelimiz bulunmaktadır. İnşallah bu model, ekonomik kalkınmayla birlikte tam bağımsız Türkiye yolculuğunu inşa edecektir" şeklinde konuştu.

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Mağsum Usta da derneğin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikleri günden itibaren en büyük hedeflerinin daha güçlü bir gençlik yapısı oluşturmak olduğunun altını çizen Usta, bu süreçte şehirden şehre, ülkeden ülkeye çalışarak genç girişimcilere dokunmaya, onların önünü açmaya ve geleceğe hazırlamaya gayret ettiklerini kaydetti.

Usta, gerçekleştirdikleri uluslararası kongreler, akademi programları ve girişimcilik projeleriyle gençlerin bilgi ve deneyim kazanmasına katkı sunduklarını dile getirerek, "Gençlerin potansiyeline yatırım yapmak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaktır. Bilgi her yerde var. Önemli olan o bilgiyi eyleme dönüştürebilecek cesareti ve vizyonu ortaya koyabilmektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu ve Genç MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Mutlu Ayan'ın da birer konuşma yaptığı programda, MÜSİAD tarafından 2025 Aralık-2026 Mayıs faaliyet döneminde başarı gösteren şubelere plaket verildi.

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