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MÜSİAD Edirne İl Başkanı Peçe, Rektör Hatipler'i Ziyaret Etti

MÜSİAD Edirne İl Başkanı Peçe, Rektör Hatipler'i Ziyaret Etti
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MÜSİAD Edirne İl Başkanı Recep Peçe ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Rektör Hatipler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

MÜSİAD Edirne İl Başkanı Recep Peçe ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Peçe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Rektör Hatipler ile bir araya geldi.

Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Hatipler, ziyaretleri dolayısıyla Peçe ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Keşan'da bir işletmeye Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası verildi

Keşan'da bir yetiştiriciye ait işletme, yapılan kontrollerin ardından Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi kapsamında Çamlıca köyünde yetiştirici Şahap Çabuk'a ait işletmede gerekli kontroller tamamlandı.

Kontrollerin ardından işletmeye Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası verildi. Sertifika, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse tarafından Çabuk'a takdim edildi.

Köse, işletmede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sertifika takdiminin ardından üreticilerle bir araya gelen Köse, hayvancılık desteklemeleri, üretim planlaması ve hayvan sağlığı konularında bilgilendirmede bulundu.

Köse, üreticilerin talep ve önerilerini de dinledi.

Programa Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş katıldı.

Kaynak: AA
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