Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var
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Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. 20 Eylül'de yapılacak büyük finale katılan isimlerin arasında Kalk Gidelim dizisinin sevilen oyuncularından Ece Aydemir de yer alıyor.
Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak.
Miss Turkey 2022 büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü İstanbul'daki lüks bir otelde yapılacak. Geçen yılın kazananları Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda bir sonraki Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek haleflerini taçlandıracak.
Miss Turkey 2022 kadrosunda yer alan isimlerden birisi ise dikkatlerden kaçmadı. Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ece Aydemir de listede yer alan isimlerin arasında geliyor.