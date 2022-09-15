Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. 20 Eylül'de yapılacak büyük finale katılan isimlerin arasında Kalk Gidelim dizisinin sevilen oyuncularından Ece Aydemir de yer alıyor.

Merakla beklenen Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak.

BÜYÜK FİNAL 5 GÜN SONRA

Miss Turkey 2022 büyük taç giyme töreni 20 Eylül Salı günü İstanbul'daki lüks bir otelde yapılacak. Geçen yılın kazananları Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan ve Şira Sahilli, etkinliğin sonunda bir sonraki Miss World, Miss Universe ve Miss Supranational yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek haleflerini taçlandıracak.

GÜZEL OYUNCU DA LİSTEDE

Miss Turkey 2022 kadrosunda yer alan isimlerden birisi ise dikkatlerden kaçmadı. Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ece Aydemir de listede yer alan isimlerin arasında geliyor.

İŞTE MISS TURKEY 2022 FİNALİSTLERİ...

HANDE DENİZ ULUĞ

GİZEM KOŞAR

DERYA ÇETİNKAYA

ESİL KAYA

ALEYNA ŞİRİN

İREM SU KAHRAMANTÜRK

İLAYDA ÜSTÜN

SELİN ERBERK GURDIKYAN

İPEK ARSU

SELVER MİRA ATAGÜL

NİL DİZDAR

TUANA KURT

NURTEN AYTEN

SUDE TANYILDIZ

ZEYNEP ELİF ÖZAL

ŞİRİN ABUFAUR

ECE AYDEMİR

BERFİN ANT

NURSENA SAY