Fenerbahçe'de flaş karar! İki yıldızın "Evet" demesi yeterliGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında iç transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertli yönetim, İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür ile yola devam etmek istiyor. İki milli futbolcunun takımda kalmaya sıcak bakması halinde yeni sözleşmeler için harekete geçilecek.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmek isteyen Fenerbahçe, iç transferde İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür'ü gündemine aldı. Sabah gazetesinin haberine göre sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcuyla da sözleşme yenilemek istiyor. Oyuncuların Fenerbahçe'de kalmayı kabul etmesi halinde yeni kontratlar için görüşmeler ilerletilecek.
MERT MÜLDÜR'E 3 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe yönetiminin Mert Müldür ile uzun vadeli bir anlaşma yapmayı planladığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi düşündüğü aktarıldı.
İRFAN CAN KAHVECİ'YE 1+1 YILLIK TEKLİF
Fenerbahçe'nin iç transferdeki bir diğer hedefi ise İrfan Can Kahveci. Yönetimin deneyimli futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.
SON KARAR FUTBOLCULARIN
Sarı-lacivertli yönetimin her iki oyuncuyla da yola devam etmek istediği, ancak sözleşmelerin imzalanması için futbolcuların da takımda kalmayı kabul etmesi gerektiği belirtildi. İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür'ün vereceği kararın ardından iç transferdeki sürecin netleşmesi bekleniyor.
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