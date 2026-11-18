Fenerbahçe'nin iç transferdeki bir diğer hedefi ise İrfan Can Kahveci. Yönetimin deneyimli futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

SON KARAR FUTBOLCULARIN

Sarı-lacivertli yönetimin her iki oyuncuyla da yola devam etmek istediği, ancak sözleşmelerin imzalanması için futbolcuların da takımda kalmayı kabul etmesi gerektiği belirtildi. İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür'ün vereceği kararın ardından iç transferdeki sürecin netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi