Diyarbakır'da 10 yaşındaki Roza, Kore Büyükelçiliğinden teşekkür mektubu ve hediye aldı

Diyarbakır'da yaşayan 10 yaşındaki Roza, dijital ortamda izlediği Güney Kore dizi ve sanatçılarından ülkenin diline ve kültürüne merak saldı. Kendi başına kelimler öğrenip yazmaya başlayan Roza'nın bu gayreti, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi tarafından mektup ve hediye ile takdir edildi.

10 yaşındaki Roza Haznedar, yaklaşık 1 yıl önce dijital ortamda Güney Kore'ye dair diziler ve sanatçıları izledi. Ülkenin kültürüne merak salan Roza, indirdiği uygulama üzerinden kelimeler öğrenip bunları yazıya döktü. Roza'nın ailesi, bu durumu aylar sonra öğrenip şaştı.

Roza'nın dedesi, bunun üzerine Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine torununun onların kültürüne ve diline duyduğu merakı bir maille iletti. Maile cevap veren Büyükelçilik, şaşkınlıklarını bildirirken, Diyarbakır'da yaşayan Roza'ya kargo ile teşekkür mektubu ve hediyeler gönderdi.

Roza Haznedar, İHA muhabirine, dördüncü sınıfa gittiğini, yaklaşık 1 yıl önce Korece öğrenmeye başladığını söyledi. Gördüğü sanatçılardan, izlediği dizilerden merak ettiğini belirten Haznedar, "Güney Kore'nin kültürünü, yemeğini, sanatçılarını araştırmaya başladım. Araştırmalarımın ardından uygulamadan Korece öğrenmeye başladım. Zamir ve sıfatlarını öğreniyorum. Yemek sipariş edebiliyorum. Büyüyünce, üniversiteyi bitirince Kore'ye gitmeyi düşünüyorum. Tatilde Japon ve Çinlileri gördüğüm zaman onları da Koreli sanıyorum. Kore'yi merak ettiğim için Güney Kore Cumhuriyeti bana hediye gönderdi. Kore'yi merak ettiğim için bana teşekkür edildi. Ailem bu durumu öğrenince biraz şaşırdılar, sevindiler. Korece yazı yazabildiğimi duyunca daha çok şaşırdılar" dedi.

"Roza, iki ülke arasındaki dostluğun ve vefanın nasıl aktarıldığının güzel bir örneğidir"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Berzan Haznedar ise kızının bütün dillere merakı olduğunu, özelikle İngilizceyi çok iyi konuştuğunu ifade etti. Kızının Güney Kore'nin dil, kültür ve yemeklerine çok merak saldığına değinen Haznedar, "Özelikle dizilerde gördüğü sanatçıları merak edip tabletten araştırıp yazmayı ve okumayı öğrenmiş. Bizde çok şaşırdık. Güney Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sukjong Boo, Roza'mıza hediye gönderdi. Roza'nın Güney Kore kültürüne duyduğu ilgiden dolayı teşekkür etti. Bize Boo'ya gönderdiği hediyeler için teşekkür etti. Kızım Roza, iki ülke arasındaki dostluğun ve vefanın nasıl aktarıldığının güzel bir örneğidir. Kızım Roza'ya da bu konuda teşekkür ederim" diye konuştu.

Anneanne Birsen Kocaeren de, Roza'nın Kore sevdasının televizyondaki dizilerden, sosyal medyadaki Koreli sanatçılardan, Kore'nin bilim, teknoloji alanlarında ileri gitmesinden geldiğini dile getirdi.

Roza'nın babası eğitim amaçlı 10 yıl önce Seul'a gittiğini, babasının da Kore'ye gittiğini duyun Roza'nın ilgisinin daha da arttığını kaydeden Kocaeren, "Hiç haberimiz olmadan kendi başına tabletine uygulama indiriyor. Uygulamadan gayretiyle Korece öğrenmeye, yazmaya çalışıyor. 'Anneanne Korece biliyorum' dediği zaman çocukça kalıplar zannediyordum. Merak edip Roza, yazmayı da biliyor musun? 'Tabii ki anne anneciğim' dedi. Baktım hakikaten güzel, düzgün yazıyor" dedi.

"Büyükelçilik Roza'ya kargo ile hediyeler göndermiş"

"Büyükelçilikle temasımız da yazın dedesi de Roza'nın Kore'ye olan ilgisi, sevgisine çok şaşırmıştı" diyen Kocaeren, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dede, bizden habersiz Kore Büyükelçiliğine mail atıyor. Diyor ki, dördüncü sınıfa geçen bir torunum var. Kore'yi çok seviyor. Gayretiyle Korece öğrendi. Büyükelçilikte çok şaşırıyor. Roza'ya bir sürpriz yapıyorlar. Büyükelçilik söylediği gibi Roza'ya kargo ile hediyeler göndermiş. Roza'ya hiç söylemedik. Roza hediyeleri açınca çok şaşırdı, mutlu oldu. Teşekkür etti. Roza'nın Kore serüveni böyle. Roza, Kore'ye gitmeyi çok istiyor. Uygulama da seviye atladığını söyledi. Korelilere dair bir şey anlatınca şaşırıyoruz. Roza, İngilizce biliyor. Yabancı dillere merakı var."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı