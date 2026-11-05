BŞEÜ, Pekin'de 54 kurumun yer aldığı pavilyonda Türkiye'yi temsil etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Pekin'de düzenlenen uluslararası eğitim fuarlarında Türkiye'yi temsil ettii

BŞEÜ, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen uluslararası eğitim organizasyonları CACIE 2026 ve CEE 2026'ya katılarak farklı ülkelerdeki üniversitelerle akademik iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Düzenlenen organizasyonlarda dünyanın farklı ülkelerinden üniversiteler, akademisyenler ve eğitim kuruluşları bir araya geldi. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi temsilcilerinin katıldığı etkinliklerde, yükseköğretimde uluslararasılaşma, öğrenci ve personel değişimi ile akademik iş birliği imkanları ele alındı. Etkinlik kapsamında Tayland, Kore, Kazakistan ve Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan bölgesindeki üniversitelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde ortak akademik çalışmalar ve öğrenci-personel değişim programları değerlendirildi. Düzenlenen China Education Expo (CEE 2026) kapsamında ise Türkiye Ulusal Ajansı organizasyonuyla oluşturulan 'Study in Türkiye' pavilyonunda Türkiye'den 52 üniversite ve 2 kamu kurumu olmak üzere toplam 54 kurum yer aldı. Pavilyonda Türk üniversitelerinin eğitim ve araştırma imkanları uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Gerçekleştirilen temaslarla BŞEÜ'nün özellikle Asya ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarıyla yeni akademik ortaklıklar kurması ve uluslararası öğrenci-personel hareketliliği imkanları geliştirmesi hedefleniyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı